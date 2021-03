STAGIONE AL VIA Dal 5 al 12 marzo la MotoGP è protagonista a Losail, in Qatar, con l'unica sessione di test invernali 2021. Saltati, infatti, i test di Sepang, sarà questa l'unica possibilità per i piloti di prendere confidenza con le nuove moto in vista dell'avvio della prossima stagione, previsto per l'ultimo weekend di marzo su questa stessa pista. Nella giornata di venerdì 5 marzo saranno impegnati i rookie e i test rider, mentre nel weekend debutteranno i big. La seconda sessione, poi - dopo due giorni di pausa - si svolgerà da mercoledì a venerdì prossimo.

TANTI ESORDI Grande attesa per vedere in pista i nuovi binomi: Valentino Rossi con il team Yamaha Petronas, Jack Miller e Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale, Pol Espargaro con la Honda, Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale e Danilo Petrucci sulla KTM. Il primo giorno, però, sarà quello di Luca Marini e - forse - di Enea Bastianini, che per problemi legati a un tampone per Covid-19, è partito solo nella giornata di giovedì per Doha e dovrà aspettare l'esito del tampone locale prima di poter raggiungere l'autodromo e salire in sella alla sua Ducati. Mancherà all'appello l'otto volte iridato Marc Marquez, ancora alle prese con la convalescenza a causa del braccio infortunato lo scorso anno e operato più volte. Di seguito il calendario completo della sei giorni di Losail, che potrete seguire giorno dopo giorno su Motorbox.

Il calendario dei test MotoGP di Losail*

Venerdì 5 marzo - 12.00-19.00 - Shakedown

Sabato 6 marzo - 12.00-19.00 - Test MotoGP

Domenica 7 marzo - 12.00-19.00 - Test MotoGP

Mercoledì 10 marzo - 12.00-19.00 - Test MotoGP

Giovedì 11 marzo - 12.00-19.00 - Test MotoGP

Venerdì 12 marzo - 12.00-19.00 - Test MotoGP

*Orari con fuso orario italiano.