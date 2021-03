TEMPESTA GUASTAFESTE La stessa sabbia che ha provato a rovinare i test di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, è riuscita nel suo intento con la MotoGP a Losail, in Qatar, dove le moto non sono potute scendere in pista per quasi tutta la giornata a causa della pericolosità dell'asfalto. I marshall hanno rimosso la sabbia nel tardo pomeriggio e così dalle 17.45 ora italiana - le 19.45 ora locale - i centauri della classe regina hanno timidamente iniziato a lasciare i box. Nel resto della giornata gli unici due piloti a siglare un tempo erano stati Pol Espargaro (Honda) e Danilo Petrucci (KTM), girando entrambi sopra ai 2 minuti e separati da 5 millesimi di secondo.

PETRUX PER LA FIRMA Negli ultimi 75 minuti, invece, qualche pilota in più ha deciso di cimentarsi con l'insidioso manto stradale di Losail. Il più veloce a fine giornata è stato lo stesso Danilo Petrucci, autore di un giro in 1:58.157, lontano 5 secondi dalla migliori performance di questi giorni (Miller il 10 marzo scorso) e a 3''2 dal suo migliore. Dietro di lui le Honda di Stefan Bradl a 1''2, e di ta Taka Nakagami a 1''6, poi la KTM di Binder a circa 3'', di poco davanti a Pol Espargaro (Honda), con il tempo realizzato nella mattinata. I test si sono chiusi in anticipo per quasi tutti i team che ne hanno approfittato per fare i bagagli e salutare il Qatar. Sarà un arrivederci a prestissimo però, visto che nel weekend del 28 marzo e in quello successivo la pista di Losail sarà teatro delle due gare inaugurali della stagione.

#PE44, en pista a menos ya de una hora del final de los #QatarTest en #Losail. Ahora en su quinta vuelta de esta #FP5. ¡Vamos Pol✊!#PE44, on track! Less than an hour to finish the #FP5 at #Losail. Go Pol✊! pic.twitter.com/rD8UZpw8oz — Box_Repsol (@box_repsol) March 12, 2021

Test Losail MotoGP - Tempi venerdì 12 marzo 2021

