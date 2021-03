TEMPI VELOCISSIMI I test di Losail si sono appena conclusi, di seguito il recap completo di tutti i tempi realizzati sulla pista qatariota dove, tra due settimane, si apriranno le danze con la prima gara della MotoGP 2021. I piloti della classe regina sono stati velocissimi in questi sei giorni, e molti sono finiti sotto al record ufficiale della pista detenuto da Marc Marquez con il tempo di 1:53.546. Il migliore di tutti è stato Jack Miller, che nel quarto giorno di sei (un giorno di shakedown riservato a tester, rookie e Aprilia, più cinque giorni aperti a tutti) ha fermato i cronometri sul tempo di 1:53''183 con la sua Ducati. Di seguito la classifica combinata diei test di Losail, da tenere presente che nell'ultima giornata si è girato appena un paio d'ore per via di una tempesta di sabbia che ha colpito il tracciato del deserto.

Classifica combinata test MotoGP Losail - 7-12 marzo 2021

Pos. Pilota Moto Shake Day-1 Day-2 Day-3 Day-4 Day-5 1 Jack Miller Ducati x 1:55.022 1:54.017 1:53.183 1:54.347 x 2 Maverick Vinales Yamaha x 1:55.259 1:54.395 1:53.510 1:53.244 x 3 Fabio Quartararo Yamaha x 1:55.707 1:53.940 1:53.263 1:53.398 x 5 Francesco Bagnaia Ducati x 1:55.572 1:54.651 1:54.236 1:53.444 x 4 Franco Morbidelli Yamaha x 1:55.174 1:54.153 1:54.367 1:53.323 x 6 Aleix Espargaro Aprilia x 1:54.687 1:54.152 1:53.971 1:53.640 x 7 Joan Mir Suzuki x 1:54.980 1:54.515 1:54.078 1:53.827 x 8 Alex Rins Suzuki x 1:55.198 1:54.658 1:54.143 1:53.860 x 9 Johan Zarco Ducati x 1:55.110 1:54.356 1:53.899 1:54.056 x 10 Pol Espargaro Honda x 1:55.878 1:54.673 1:53.899 1:54.103 2:01.303 11 Valentino Rossi Yamaha x 1:55.584 1:55.708 1:54.618 1:53.993 x 12 Stefan Bradl Honda 1:55.614 1:54.943 1:54.210 1:54.974 1:54.427 1:59.432 13 Takaaki Nakagami Honda x 1:55.467 1:54.690 1:54.262 1:54.348 1:59.814 14 Jorge Martin Ducati 1:58.875 1:56.147 1:55.632 1:55.010 1:54.483 x 15 Enea Bastianini Ducati 1:58.051 1:56.593 1:55.486 1:54.738 1:54.505 x 16 Miguel Oliveira KTM x 1:55.084 1:54.666 1:54.526 1:54.735 x 17 Brad Binder KTM x 1:55.535 1:55.944 1:55.279 1:54.691 2:01.141 18 Alex Marquez Honda x 1:55.278 1:54.952 1:54.930 1:54.692 x 19 Danilo Petrucci KTM x 1:56.989 1:55.795 1:54.978 1:54.895 1:58.157 20 Yamaha Test 2* Yamaha 1:56.850 1:55.807 1:55.867 1:54.998 1:57.409 x 21 Luca Marini Ducati 1:58.376 1:57.335 1:55.605 1:55.328 1:55.022 x 22 Yamaha Test 1* Yamaha 1:57.132 1:56.641 1:55.306 1:57.510 1:55.080 x 23 Iker Lecuona KTM x 1:56.920 1:55.873 1:55.315 1:55.195 x 24 Lorenzo Savadori Aprilia 1:58.273 1:56.511 1:55.570 1:56.168 1:55.754 x 25 Dani Pedrosa KTM 1:59.055 1:57.617 1:56.452 1:55.640 1:56.706 x 26 Sylvan Guintoli Suzuki 1:58.614 1:57.460 1:56.762 1:55.642 1:56.006 x 27 Yamaha Test 3* Yamaha 1:58.238 1:58.696 x x 1:55.831 x 28 Michele Pirro Ducati 1:58.056 1:58.917 1:57.895 1:57.255 1:56.732 x 29 Takuya Tsuda Suzuki 2:01.390 1:59.693 1:58.910 1:57.795 1:58.437 x

*Sulle tre moto Test della Yamaha si sono alternati i collaudatori Cal Crutchlow, Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane.

INSTANCABILE MAV Abbiamo raccolto anche l'insieme dei giri percorsi in questi test pilota per pilota, moto per moto. Lo stakanovista di questa sei giorni è stato Maverick Vinales, che grazie ai 7 giri fatti nell'ultimo giorno (pur senza far segnare neanche un tempo) ha compiuto un giro in più del collaudatore della Suzuki, il francese Sylvan Guintoli, che pure aveva avuto un giorno in più per provare durante lo shakedown. Lo spagnolo della Yamaha nella sola giornata di mercoledì scorso ha compiuto ben 77 giri, completando in pratica la lunghezza di 3 GP. Di seguito le tabelle di piloti e moto, con la Yamaha a comandare nel complessivo e la Honda per media giri/piloti.

Giri effettuati per pilota ai test MotoGP di Losail - 7-12 marzo 2021

Pos. Pilota Moto Totale Shake Day-1 Day-2 Day-3 Day-4 Day-5 1 Maverick Vinales Yamaha 259 x 51 66 77 58 7 2 Sylvan Guintoli Suzuki 258 53 51 45 52 57 x 3 Pol Espargaro Honda 256 x 68 62 53 65 8 4 Johan Zarco Ducati 245 x 54 55 65 71 x 5 Fabio Quartararo Yamaha 244 x 69 59 62 52 2 6 Franco Morbidelli Yamaha 241 x 61 63 55 62 x 7 Stefan Bradl Honda 238 60 54 61 15 45 3 8 Luca Marini Ducati 237 33 49 48 54 53 x 9 Takaaki Nakagami Honda 232 x 58 60 50 52 12 10 Dani Pedrosa KTM 222 34 48 53 58 29 x 11 Jack Miller Ducati 220 x 54 57 51 58 x 12 Danilo Petrucci KTM 217 x 60 51 48 49 9 13 Yamaha Test 1* Yamaha 215 39 37 35 64 40 x 14 Enea Bastianini Ducati 213 35 51 45 44 38 x 15 Aleix Espargaro Aprilia 213 0 57 69 31 56 x 16 Miguel Oliveira KTM 212 x 59 47 58 48 x 17 Valentino Rossi Yamaha 212 x 54 50 56 52 x 18 Brad Binder KTM 210 x 52 41 50 56 11 19 Yamaha Test 2* Yamaha 204 58 20 20 53 53 x 20 Francesco Bagnaia Ducati 202 x 50 48 51 53 x 21 Alex Rins Suzuki 202 x 46 49 63 44 x 22 Lorenzo Savadori Aprilia 200 38 42 41 39 40 x 23 Alex Marquez Honda 193 x 48 53 56 36 x 24 Jorge Martin Ducati 190 31 37 36 44 42 x 25 Joan Mir Suzuki 187 x 45 48 57 37 x 26 Iker Lecuona KTM 180 x 55 38 47 40 x 27 Michele Pirro Ducati 148 58 16 20 29 24 1 28 Takuya Tsuda Suzuki 129 24 26 25 27 24 3 29 Yamaha Test 3* Yamaha 46 11 23 0 x 12 x

