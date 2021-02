NUOVA ERA Il team ufficiale Yamaha è il quinto a presentarsi al pubblico sugli undici del campionato mondiale MotoGP 2021. Dopo due Ducati e due KTM è la volta della squadra ufficiale di Iwata, per la prima volta da otto anni a questa parte orfana di Valentino Rossi, passato al team satellite Petronas. Ci sarà al suo posto il giovane talento francese Fabio Quartararo, esploso nel 2019, plafonato nel 2020 (nonostante un super avvio di stagione che gli è valso la promozione), e atteso al riscatto in questo 2021. Una nuova era per il team, che ha però confermato Maverick Vinales, lo spagnolo che - senza Rossi - è ora il pilota più esperto e dovrà vendere cara la pelle per non farsi battere dall'arrembante francesino, il tutto sotto la guida attenta del solito Lin Jarvis. La presentazione del Monster Energy Yamaha Team comincerà in streaming alle ore 10.30 di lunedì 15 febbraio, ed è stata preceduta dal simpatico filmato che potete visualizzare qua sotto, diretto da due ''registi'' d'eccezione.