GIRO D'ITALIA Come da tradizione, anche quest'anno torna il tour di Shoei presso alcuni dei principali punti vendita italiani. L'azienda giapponese farà provare su strada tutta la gamma di caschi 2020, e per chi possiede già un prodotto Shoei, i tecnici qualificati offriranno un controllo e un check-up gratuito. Il tour parte dal Sud Italia, per poi passare nella zona centrale fino al Nord, che si conclude con la visita di Valli Moto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Protagonisti di questo evento itinerante saranno gli ultimi arrivati della gamma: Glamster e J-Cruise 2. Di seguito, il calendario completo di tutte le restanti 14 tappe.

CALENDARIO SHOEI IN TOUR 2020