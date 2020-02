GIRO D'ITALIA Con la fine del mese di febbraio inizia il Nolangroup Shop Tour 2020, da anni un appuntamento fisso dell'azienda bergamasca che tocca i principali punti vendita di tutta Italia: da Catania a Udine, da Milano a Lecce passando per Roma e per altre zone del centro Italia. Una serie di appuntamenti in cui i rivenditori e i clienti potranno toccare con mano la gamma Nolan 2020, al fianco di esperti Nolangroup che consiglieranno il casco più adatto a ciascuna esigenza. La Casa offre un check-up completo e gratuito del proprio casco, inoltre la possibilità di testare nuovi modelli come il casco racing X-803RS Ultra Carbon oppure il confortevole N100-5 Plus con regolazione della posizione della cuffia, e per chi comprerà un prodotto X-Lite o Nolan riceverà in omaggio il sistema di comunicazione N-Com.

Di seguito il calendario del Nolangroup Shop Tour 2020.