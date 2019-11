Autore:

Giulia Fermani

X-LITE A EICMA 2019 La principale novità X-Lite per il 2020 è l’integrale racing ad alto contenuto di carbonio X-803 RS Ultra Carbon dove RS indica un esclusivo allestimento pista: RS - Racetrack Setup. Proposto nelle grafiche MotoGP, SBK e nelle Repliche C. Stoner, D. Petrucci, A. Rins, C. Davies. Disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXL al prezzo di partenza di 599,99 euro. Ce ne parla Nicola Gnocchi, Marketing Manager di Nolan Italia.