NOLAN 2020 Oltre al casco X-Lite 803 Ultra Carbon RS che abbiamo già visto nel dettaglio, a Eicma 2019 Nolan ha presentato anche altre novità a catalogo per il 2020. Tra queste spiccano i caschi N 100-5 PLUS e N87 PLUS. Vediamo insieme quali sono le loro caratteristiche principali.

N 100-5 PLUS N100-5 PLUS è la nuova versione di N100-5, casco apribile top di gamma di Nolan. Rispetto al modello del passato è stato arricchito da un'imbottitura interna con costruzione a rete e da un sistema di regolazione della cuffia. Restano invece confermati il volume contenuto del casco, la doppia omologazione P/J, la visiera ultrawide e lo schermo parasole VPS. Non manca poi il sistema di ventilazione superiore con AirBooster Technology. Le taglie vanno dalla XXS alla XXXL e il prezzo al pubblico è di 439,99 €.

N 87 PLUS N87 PLUS è la versione rinnovata di N87, casco integrale da strada fiore all'occhiello della gamma Nolan. Alla versione precedente è stato aggiunto un sistema per la rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso d’emergenza, un’imbottitura interna con costruzione a rete e il sistema di regolazione della posizione della cuffia. Anche per N87 PLUS sono confermate le caratteristiche che hanno reso N87 un prodotto molto apprezzato: il volume è contenuto, la visiera ultrawide ha funzionalità basculante, e lo schermo parasole è regolabile in numerose posizioni. Confermato anche il sistema di ventilazione AirBooster Technology e l'imbottitura interna Clima Comfort. Le taglie vanno dalla XXS alla XXXL e il prezzo al pubblico è di 279,99 €.