Autore:

Giulia Fermani

IN VACANZA Un unico casco crossover, due diverse versioni: il nuovo Nolan N70-2 X è quello dal piglio più fuoristradistico e suo fratello, l’N70-2 GT, è quello più turistico. Sono loro gli alleati designati da Nolan per accompagnare i mototuristi nei loro viaggi on the road questa estate. La particolarità della serie N70-2, a cui abbiamo dedicato un intero servizio di Motor Unboxing, è che si può utilizzare in ben 8 configurazioni visto che visiera, mentoniera e frontino possono essere montati sul prodotto tutti insieme, a coppie, singolarmente oppure rimossi del tutto.

I CASCHI Il casco Nolan N70-2 X è il crossover da strada e fuori strada, nonché primo il primo dotato di mentoniera protettiva amovibile. Può contare su visiera ultrawide, schermo parasole VPS e sistema di ventilazione superiore AirBooster Technology. Le stesse dotazioni equipaggiano la variante più turistica, il Nolan N70-2 GT che però può contare su una visiera ancora più grande, per riparare il volto da acqua e vento e sul fatto che la visiera parasole in Lexan è regolabile su diverse posizioni.

COMUNICAZIONE ON THE ROAD Anche la comunicazione in sella è importante. Ecco perché Nolan insieme ai caschi N70-2 X e N70-2 GT propone il sistema N-Com. Declinato nei diversi modelli B901L R series, B901 R series e B601 R series il sistema di comunicazione Nolan N-Com integrato nel casco consente non solo la comunicazione tra motociclisti che viaggiano in gruppo e tra guidatore e passeggero ma anche di ascoltare la musica e di seguire le indicazioni stradali impostate sul navigatore in tutta sicurezza.

PREZZI



Nolan N70-2 X: da 289,99 euro

Nolan N70-2 GT: da 259,99 euro

B901L R series: 299,99 euro

B901 R series: 264,99 euro

B601 R series: 194,99 euro