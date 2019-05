Autore:

Marco Rocca

DUE ANIME, LO STESSO CASCO In questa puntata di MotorUnboxing passeremo sotto la lente d’ingrandimento due versioni dello stesso casco, ovvero il nuovo Nolan N70-2 X, quello dal piglio più fuoristradistico e suo fratello l’N70-2 GT, quello più turistico. Nolan li definisce crossover, scopriamoli da vicino.

8 CONFIGURAZIONI La particolarità della serie N70-2 è che si può utilizzare in ben 8 configurazioni visto che visiera, mentoniera e frontino possono essere montati sul prodotto tutti insieme, a coppie, singolarmente oppure rimossi del tutto. A questo proposito è bene ricordare che il casco è omologato nella doppia configurazione, senza mentoniera protettiva e con la mentoniera visto che supera i test di omologazione previsti per gli integrali.

L'OFF-ROAD L’N70-2 X è pensato anche per l’off road come detto in apertura, per questo è previsto l’uso della maschera (anche con visiera montata e aperta). Altrimenti l’ampia superficie della visiera, resistente ai graffi, agevola la visuale laterale aumentando la sicurezza attiva. Non manca la visiera interna anti appannamento Pinlock regolabile dall’esterno, senza bisogno di smontarla.

IL TOURING Sull’N70-2 GT la visiera è ancora più grande tanto che ripara molto bene il volto da acqua e vento. E’ da menzionare anche quella parasole in Lexan regolabile su diverse posizioni. Il brevetto Nolan consente il richiamo automatico, importante quando si ha la necessità di ripristinare rapidamente la massima visibilità.

AIRBOOSTER Capitolo ventilazione: grazie alla tecnologia AirBooster anche nei mesi più caldi si gode di un passaggio d’aria che viene condotto forzatamente dalla presa d’aria superiore alle zone più critiche, per poi defluire attraverso i due estrattori posteriori.

GLI INTERNI E a proposito di interni, come al solito la qualità Nolan si nota subito. Materiali tecnici micro-forati a doppia densità e assemblaggi molto curati. Tutto è staccabile e lavabile compreso il paranuca che tra l’altro è dotato di un sistema di regolazione che si adatta alle diverse morfologie. Le bandelle sottogola, integrate nella cuffia favoriscono la calzata del casco.

UN CASCO PER TUTTI Insomma un casco davvero poliedrico questo Nolan N70-2 in entrambe la configurazioni che si adatta a tutte le circostanze, grazie anche alla predisposizione con il sistema N-Com che permette di dialogare con il passeggero, con il resto della carovana di bikers, di ascoltare le indicazioni del navigatore o di effettuare e ricevere chiamate.

QUI PREZZI Ma non finisce qui perché ad aumentare ulteriormente la sicurezza pensa il sistema Nolan N-Com ESS (Emergency Stop Signal) che accende uno stop qui sul casco in caso di frenata d’emergenza e la chiusura micrometrica facile da slacciare in caso di soccorso. Esclusivamente Made in Italy, i due N70-2 sono disponibili in tantissime varianti di colore, in due misure di calotta e 8 taglie entrami hanno un prezzo che parte da 290 Euro. Ora sta a voi scegliere quello che fa più al caso vostro? N70-2 X o N70-2 GT