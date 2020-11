La situazione economico-sociale creata con l'emergenza Covid-19 ha letteralmente cambiato lo stile di vita di tantissime persone. Se in Italia, come all'estero, sono partite delle vere e proprie proteste, anche Shoei fa partire una... pro-testa. No, non c'è alcun errore di battitura: la Pro-Testa intrapresa da Shoei è una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza. Uno slogan evocativo, che racchiude un messaggio a favore della vita e della sicurezza, senza compromessi. PRO ha varie sfaccettature (protezione, professionisti, oppure inteso come ''favorevole'') mentre TESTA è una sola, e l'unico modo per salvarla in moto è con un casco che non scende a compromessi in termini di protezione.

PRO-TESTA... E VINCI! Ma non è tutto. Anzi: è solo l'inizio. Dalla strada nascono (quasi) tutte le proteste, e anche la Pro-Testa parte dal luogo dove motociclisti e scooteristi preferiscono passare il tempo. La protesta è collettiva, non si concentra sul singolo, e così anche la Pro-Testa è l'unione di chi vuole aderire a questo movimento di sicurezza stradale. Shoei Italia ha aperto un sito web (www.pro-testa.it) attraverso il quale si può scegliere lo slogan che più si addice, assieme al casco che più vi rappresenta: tra i partecipanti verrà pescato un ''Pro-Testante'' che vincerà il casco da lui votato!