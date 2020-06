DA AUSTIN Il casco replica di quello che Marc Marquez ha usato nel GP delle Americhe 2019, realizzato da Dave Designs, è ora disponibile dai rivenditori. Si tratta naturalmente del top di gamma Shoei X-Spirit III, che in questo caso ha una livrea dedicata al GP statunitense di Austin.

REPLICA 93 Shoei X-Spirit III Marquez America TC-2, questo il nome completo, è la replica del casco usato da Marc Marquez nel GP di Austin 2019. Richiama i rodei, in pieno stile Texas, con questo effetto staccionata di legno. Dopo la versione dedicata al GP di Motegi, un altro top di gamma che celebra il pluricampione del mondo MotoGP, anche se quella gara non fu particolarmente fortunata...

GARA DA DIMENTICARE Il GP delle Americhe 2019 avrà certamente lasciato l'amaro in bocca a Marquez, ricordate? Sulla pista di Austin il numero 93 è sempre stato imbattibile (6 successi su 6... fino ad allora) ma lo scorso anno qualcosa andò storto e nonostante fosse in testa in solitaria, si ritrovò in via di fuga, consegnando la vittoria a Rins, seguito da Valentino Rossi (per lui un 2021 in Petronas?). Nonostante lo sfortunato epilogo siamo sicuri che il casco replica del numero 93 farà comunque breccia nel cuore degli appassionati. Prezzo non ancora annunciato, ma alcuni siti online lo propongono a 869 euro (un dato da prendere con le molle).