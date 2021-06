Con l'NXR2 Shoei ha voloto alzare ulteriormente l'asticella, offrendo un integrale che ridefinisce la purezza di guidare senza distrazioni. Scopriamo come è fatto il nuovo casco, quali sono le taglie disponibili e i colori.

CARATTERISTICHE Lo Shoei NXR2 si caratterizza per il design compatto e la calotta progressiva: questo integrale ha un peso contenuto – circa 1.390 g in taglia M – e un'elevata resistenza, ma promette anche una riduzione effettiva del rumore. È dotato di serie del visierino anti appannante Pinlock, mentre la nuova visiera, completamente ridisegnata, è la CWR-F2 con nuovo sistema di ancoraggio centrale, semplice ed intuitivo. Nuovo anche il sistema di ventilazione con 6 ingressi sulla zona frontale e del mento e 4 estrattori nella parte posteriore, che garantisce un flusso di aria costante, modulabile a seconda delle necessità. Il nuovo disegno aerodinamico ha migliorato la resistenza all’aria.





TAGLIE E DISPONIBILITÀ Lo Shoei NXR2 è disponibile in 8 taglie – dalla XXS alla XXXL – e 18 colorazioni per 5 differenti misure di calotta esterna, XXS-S/ M/ L/ XL-XXL-XXXL. L'NXR2 sarà disponibile presso i concessionari da autunno 2021 e distribuito per il mercato europeo rispettando lo standard di omologazione ECE 22-06.