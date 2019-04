Autore:

Danilo Chissalè

ADDIO FORATURA Chi va in fuoristrada o nei campi da cross lo sa, non c’è cosa peggiore che perdere una giornata o una gara per colpa di una foratura. Le mousse risolvono (quasi del tutto) il problema andando a sostituire la camera d’aria con un “ciambellone plastico” che riempie il copertone. Tutti i grandi produttori di pneumatici si stanno adoperando per implementarle a catalogo, tra questi colossi c’è anche Risemousse, una realtà tutta italiana in forte crescita che ci ha invitato presso Max Land di Chignolo Po (PV) per testare la sua completissima gamma di mousse. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

RICERCA E SVILUPPO L’azienda con a capo Fabio Ferrari, Campione Italiano MX1 nel 2010, sviluppa i suoi prodotti in Lombardia presso lo stabilimento produttivo di Lumezzane (BS) con un obbiettivo ben preciso: la costante innovazione fine alla performance. Grazie a RISELAB, sezione di ricerca e sviluppo, le mousse Risemousse sono le prime sul mercato a non avere data di scadenza grazie ad uno speciale processo produttivo che preserva il prodotto in fase di stoccaggio.

HA BUONA MEMORIA Altra peculiarità, nonché motivo di vanto per Risemousse è la tecnologia R.P.M. (Risemousse Progressive Memory), una composizione di tecnopolimeri con nanotecnologia che permette alla mousse di garantire la massima prestazione nel corso del suo utilizzo, mantenendo una memoria progressiva della sua densità. Questo avviene grazie al raffreddamento postprestazione (della durata di circa 30 minuti), periodo in cui la sofisticata composizione di tecnopolimeri EPP - Expanded Plastic Polymer “memorizza” la densità della mousse, preservandone la durata più a lungo per l’utilizzo successivo.

QUANTO DURA? Quanto a lungo? Stabilire la durata di un prodotto racing (le mousse Risemousse non sono omologate per l’uso su strada) è sempre molto complicato poiché i fattori in gioco sono molteplici, tipologia di terreno, condizioni meteo e stile di guida. Risemousse assicura una durata media di 60 ore nell’Enduro, di 15-20 ore nel Cross e di una gara con la massima prestazione nel caso della disciplina Enduro Estremo.

UNA PER TUTTI A disposizione degli amanti del tassello Risemousse offre una mousse per ogni disciplina: Enduro, Cross o Enduro estremo. Per le prime due discipline la tecnologia utilizzata è simile ai diretti competitor, la vera innovazione è la mousse X Edition caratterizzata dalla struttura con sfere integrate per garantire una presa ottimale su ogni tipo di ostacolo.

LA PROVA Campo da Cross, fettucciato, sassi e tronchi, il Max Land è il parco giochi ideale per mettere alla prova le tre mousse. Le attrazioni sono le 250 cc e 450 cc di Honda, Yamaha, Kawasaki oltre alle moto Dakariane messe gentilmente a disposizione dai rispettivi proprietari per noi giornalisti. Nel fettucciato la mousse da enduro tradizionale è decisamente la migliore garantendo trazione in uscita di curva e sostegno in frenata. La rivincita della X Edition arriva nel percorso con tronchi e sassi dove, anche da osservatore, si nota la migliore attitudine nel copiare le asperità grazie agli intervalli tra una sfera e l’altra. Il suo pane sono le gare di enduro estremo come Hells Gate e simili e si nota. Per le mousse da cross, non essendo un esperto in materia, ho affidato il giudizio a piloti della disciplina che hanno espresso pareri positivi in merito alla tenuta in frenata, dove la mousse copia meglio le asperità rispetto alla camera d’aria.

MISURE E PREZZI

CROSS

Dimensioni: Anteriore 80/100-21; Posteriore: 110/90-19 – 100/90-19

Pressione Anteriore: 1,0 / 1,1 bar; Posteriore: 1,2 / 1,3 bar

Peso Anteriore: 935 gr. Posteriore 110/90-19: 1.395 gr. Posteriore 100/90-19: 1.195 gr.

Il prezzo della versione Cross è di € 89,00 (anteriore e posteriore).

ENDURO

Dimensioni Anteriore: 90/90-21 - 80/100-21 Posteriore: 140/80-18 – 120/90-18

Pressione Anteriore: 0,7 / 0,8 bar Posteriore: 0,6 / 0,7 bar

Peso Anteriore: 935 gr. Posteriore 140/80-18: 1.615 gr. Posteriore 120/90-18: 1.395 gr.

Il prezzo della versione Enduro è di € 89,00 (anteriore e posteriore).

X-EDITION – Enduro Estremo

Dimensioni Anteriore: 90/90-21 - 80/100-21 Posteriore: 140/80-18

Pressione Anteriore: 0,5 / 0,6 bar Posteriore: 0,4 / 0,5 bar

Peso Anteriore: 790 gr. Posteriore 140/80-18: 1.390 gr.

Il prezzo della versione X-Edition è di € 89,00 (anteriore e posteriore).

