Pneumatici moto

All'inizio dello scorso anno Metzeler ha presentato lo Sportec M9 RR, pneumatico sportivo stradale destinato a quei motociclisti che utilizzano la propria moto nelle più diverse condizioni climatiche. L'M9 RR, inizialmente prodotto in misure adatte ad equipaggiare moto supersportive, naked e crossover, ora è pronto a calzare moto adventure e maxienduro.

NUOVE MISURE Ecco che fanno l'ingresso in gamma le nuove M9 RR per cerchio da 19'' anteriore – misura 120/70 – e 17'' posteriore – 170/60 – espressamente dedicate alle moto adventure. In questo modo anche i possessori delle maxienduro che prediligono uno stile di guida dinamico e ricercano uno pneumatico ad alte prestazioni e sicurezza saranno soddisfatti. Lo Sportec M9 RR promette un elevato piacere di guida e una eccellente maneggevolezza, ma anche un rapido warm-up e un elevato livello di grip, nonché prestazioni costanti per tutta la vita del pneumatico.

CARATTERISTICHE Le Sportec M9 RR dedicate al mondo delle maxienduro sono state appositamente studiate dagli ingegneri Metzeler per mantenere lo stesso target prestazionale dello pneumatico equipaggiato su supersportive, naked e crossover. La struttura delle nuove misure del pneumatico è stata sviluppata appositamente per garantire prestazioni e maneggevolezza, ma tenendo di conto dimensioni e peso superiori che tipicamente caratterizzano le maxienduro. L' anteriore con la sua struttura in PET (Polietilene Tereftalato) è caratterizzata da una rigidità relativamente inferiore rispetto alle misure tradizionali in rayon, per offrire al motociclista una guida facile e intuitiva.

MESCOLE Il posteriore è fornito di mescole di spalla Full Silica di derivazione racing-rain, affinate per stabilizzarne il comportamento alle alte temperature, e di mescole centrali Full silica di nuova formulazione, disposte utilizzando lo schema Cap & Base. Le mescole Full Silica servono a migliorare il tempo di warm-up, il livello di grip meccanico su un’ampia tipologia di asfalti ed il grip chimico in condizioni di bagnato, a beneficio di un utilizzo su strade con asfaltature irregolari e in diverse condizioni meteo. La stessa mescola centrale Full Silica viene impiegata anche nelle misure anteriori in 19 pollici, in questo caso estesa lungo l’intera fascia del battistrada, a garanzia di una omogeneità di risposta ed un perfetto accoppiamento tra i due pneumatici.

PROFILO Anche il profilo è stato appositamente studiato per esaltare al meglio le caratteristiche delle moto a cui il prodotto è destinato. Le misure anteriori in 19 pollici del pneumatico Sportec M9 RR presentano un profilo leggermente più arrotondato rispetto alle misure in 17 pollici, orientato agli sfidanti requisiti di queste moto in termini di stabilità.

DISPONIBILITÀ La gamma del pneumatico Sportec M9 RR dedicata alle moto maxienduro sarà disponibile nelle misure – per cerchio anteriore da 19'' – 120/70 60V da novembre 2021 e 120/70 60W da marzo 2022, mentre – per il posteriore da 17'' – in 170/60 72V da novembre 21 e 170/60 72W da marzo 2022.