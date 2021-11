Novità moto

EICMA è alle porte, l’organizzazione freme e le novità - ufficiali e non - continuano a fioccare. Giusto pochi giorni fa Yamaha ha anticipato la sua MT-10, Benelli ha ufficializzato l’unveiling dell’attesissima TRK per la kermesse milanese e MV Agusta ha annunciato interessanti novità in arrivo. Ci ha pensato direttamente il n°1 della Casa di Schiranna, Timur Sardarov, a ufficializzare l’arrivo di un nuovo motore da 950 cc e con lui una maxi enduro. Et voilà, nemmeno il tempo di dirlo che qualcuno questo prototipo l’ha pizzicato su strada durante dei test di collaudo.

PRIMI DETTAGLI E… Dai primi scatti rubati si notano alcuni dettagli interessanti, nonostante la moto sembri ancora nelle prime fasi di sviluppo. Per prima cosa la ruota anteriore da 21 pollici all’anteriore, che la porrebbe in un segmento sempre più interessante, recentemente popolatosi con la nuova Aprilia Tuareg. Sempre in zona si notano le sospensioni a lunga escursione e le pinze ad attacco radiale. Poco più indietro, all’interno del telaio ci sono carter inediti che fanno pensare alla tanto attesa unità a tre cilindri da 950 cc, di cui però ancora non si sanno i dati ufficiali. Le sovrastrutture ampie (seppur molto provvisorie nell’aspetto) e la sella sdoppiata fanno intendere che l’attitudine sarà certamente orientata all’avventura senza però trascurare il confort nell’utilizzo su strada. Recentemente allo Swank Rally di Sardegna un team di Elefant Lucky Explorer ha fatto un cameo, nella lista espositori di EICMA figura un Lucky Explorer Project sospetto e MV ha ancora i diritti del brand Cagiva… se tanto mi da tanto a breve ne vedremo delle belle!

Pubblicato da Danilo Chissalè, 10/11/2021