Metzeler è l'unica azienda produttrice di pneumatici moto che ha sempre costruito prodotti destinati alle due ruote: niente auto o mezzi agricoli. Per il 2021 la gamma di offerte si rinnova con nuovi modelli, alcuni aggiornamenti nella gamma e l''introduzione di nuove misure per la novità di quest'anno: lo Sportec M9 RR

La quarta generazione della famiglia Tourance è destinata a chi vuole usare la propria enduro stradale a tutto tondo: dalla città ai lunghi viaggi, anche con passeggero e bagagli. L’aspetto del battistrada è di ispirazione fuoristradistica, ma è pensata principalmente a offrire grande sicurezza su strada anche in caso di pioggia. Gli aspetti su cui Metzeler si è concentrata principalmente sono le prestazioni in ingresso e percorrenza curva, oltre che a una maggior sensazione di sicurezza offerta dalla riduzione degli spazi di frenata. Il risultato è uno pneumatico che promette un comportamento agile e neutrale sulle moderne enduro stradali, migliori performance sul bagnato (spazi di frenata più contenuti del 10% rispetto al predecessore) e in caso di basse temperature.

Il disegno del battistrada posteriore presenta gli stessi tratti caratteristici di Metzleler, con migliori soluzioni tecniche a favorire la durata delle prestazioni durante tutto il suo arco di vita. Gli intagli longitudinali si incrociano con altri incavi per garantire più stabilità della mescola e più uniformità di usura, così da garantire un ottimo rendimento chilometrico ma anche una buona direzionalità sulle strade bianche. La geometria degli incavi varia a seconda dell’angolo di piega. Sul battistrada anteriore c’è una nuova mescola ad alto contenuto di silice (85%) che migliorano il comportamento con basse temperature d’esercizio e pioggia, mentre su quello posteriore c’è una struttura CAP&BASE: ma mescola centrale si estende anche sotto alle mescole di spalla, così da aumentare la temperatura delle fasce laterali. Anche dietro, la fascia centrale ha una percentuale di silice dell’85% mentre le spalle sono 100% silice.

Presentato all’inizio del 2020, lo pneumatico sportivo Sportec M9 RR si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di misure radiali 120/70-19” 60V all’anteriore e 170/60-17” 72V al posteriore, pensate per equipaggiare le più popolari adventure bike.

Tra le gomme da enduro di maggior successo c’è sicuramente la 6 Days Extreme, con 40 titoli mondiali vinti e molteplici collaborazioni con gli eventi Six Days e Red Bull Romaniacs, di quest’ultimo Metzeler è partner tecnico. Lo pneumatico MCE 6 Days Extreme ha nuove specifiche pensate per l’enduro estremo, con diverse mescole e misure. Per gli pneumatici con specifiche Soft sono caratterizzate da tre linee arancioni sul battistrada, che sono verdi nel caso di gomme Supersoft.

Il nuovo anteriore Soft 90/90-21” garantisce più aderenza sulle superfici viscide ma tenendo a rigidità adatta al fettucciato: il cambio di nomenclatura è stato fatto per dare coerenza con la nomenclatura al posteriore. L’anteriore Soft 90/100-21” invece è pensato per l’enduro estremo, con smorzamento e rigidezza longitudinale adatte ai passaggi più tecnici ma anche a uno percorso piuttosto guidato; mentre l’anteriore 90/100-21” Supersoft è impiegato nelle gare internazionali di enduro più estremo.

Passando agli pneumatici posteriori 140/80-18” per l’enduro estremo, troviamo un nuovo pneumatico con più rigidità strutturale e mescole rinnovate per un giusto compromesso tra smorzamento e rigidezza laterale. La gomma Supersoft – con omologazione stradale – alza ancora di più l’asticella per passaggi ancora più estremi. La Medium invece è pensata per l’Enduro GP, con passaggi tecnici lenti ma con estesi tratti di fettucciato nei quali è fondamentale avere una buona stabilità.

Per un utilizzo a 360° dello pneumatico off-road, l’MC360 è la scelta ideale per chi fa motocross a livello amatoriale o professionalmente, ma anche cross country e freestyle. La versatilità è diventata il vantaggio competitivo che lo ha contraddistinto dai competitors. A partire da maggio 2021 le misure motocross saranno disponibili anche per la nuova specifica R non destinata all’utilizzo stradale. Con queste misure vengono introdotte nuove mescole di fascia battistrada e di struttura, sviluppate per garantire prestazioni ai massimi livelli. Le specifiche R di MC360TM saranno disponibili esclusivamente in versione NHS (Not for Highway Service) e su entrambi i battistrada Mid Soft e Mid Hard.

Dedicato al supermotard, il Racetech SM è campione europeo con Diego Monticelli nella configurazione da 16,5”. Metzeler offre anche il battistrada per cerchi da 17” sia anteriore sia posteriore, con le mescole tipiche della Casa: K0 (Supersoft), K1 (Soft), K2 (Media). Tutte ad alto contenuto di silice. Per il 2021 viene rinnovata la mescola posteriore K0 per migliorare il grip in uscita di curva e garantire più rapidità in fase di piega. Infine, l’anteriore da 16,5” è completamente rivisto nel profilo e nelle mescole, mentre il 17” cambia anche nella struttura. Questo pneumatico è pensato per dare il massimo nelle sessioni che prevedono anche un tratto sterrato, con una sensazione di controllo assoluto.