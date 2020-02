FRUIBILITÀ TOTALE I motociclisti sono sempre esigenti, in particolar modo gli amanti delle moto sportive, soprattutto quando si parla di pneumatici. Ormai, tutte le gomme devono offrire il massimo delle performance in qualsiasi condizione: asciutto, bagnato, sporco, freddo o caldo. Per andare incontro a queste richieste apparentemente utopistiche, Metzeler ha alzato l’asticella con il nuovo Sportec M9 RR. L’ultimo arrivato della casa tedesca riprende la caratteristica tanto apprezzata dal suo predecessore Sportec M7 RR: la fruibilità nell’utilizzo di tutti i giorni. Questo tipo di gomma è destinato a supersportive, naked e maxinaked che utilizzano la moto per spostarsi in città, magari anche con la pioggia, ma al contempo vogliono eccellenti performance nell’utilizzo più sportivo, con fondo asciutto e alte temperature.

RICETTA VINCENTE Grazie alla doppia mescola – su entrambe le gomme – entrambe con alta concentrazione di silice che garantisce un warm up rapido anche quando fa freddo, mentre la combinazione di intagli centrali offre il massimo della trazione su asciutto e su bagnato. Le scanalature garantiscono un’ottima evacuazione dell’acqua fino ai 30° di piega, le spalle invece sono più slick rispetto a prima e hanno una mescola più morbida per garantire il supporto ideale. Inoltre, la nuova Sportec M9 RR ha una struttura in rayon più rigida del 6% rispetto al modello precedente, inoltre è stato impiegato un maggiore quantitativo di mescola di gommatura che offrono più capacità filtranti.

MISURE METZELER SPORTEC M9 RR:

Anteriore:

110/70 R 17 M/C 54H TL

110/70 ZR 17 M/C 54W TL

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

Posteriore: