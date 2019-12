UNA PER TUTTI Il marchio Metzeler è sicuramente tra i più rinomati e amati dai motociclisti italiani. Per il 2020 il brand tedesco (ma controllato da Pirelli) ha studiato quattro novità, dallo scooter alle supersportive, insomma ce n’è davvero per tutti i gusti, pardon motociclisti. Sportec M9 RR, Roadtec 01 SE, Racetec TD Slick e Roadtec Scooter sono infatti le novità che andranno ad ampliare l’offerta del brand Metzeler nei rispettivi segmenti. Scopriamo insieme come sono cambiati.

IL PROTAGONISTA La novità principe è senza alcun dubbio lo pneumatico Sportec M9 RR, successore di un modello di successo tra gli amanti delle sportive stradali come lo Sportec M7 RR, di cui – secondo il produttore – ne è la naturale evoluzione. Lo sforzo maggiore per il Centro Ricerca e Sviluppo di Metzeler è stato quello di adattare le prestazioni dinamiche di Sportec M9 RR a una vasta gamma di motociclette, consentendo ai sistemi elettronici di ausilio alla guida di funzionare correttamente. Migliora anche a resa sul bagnato e la rapidità con cui la gomma entra in temperatura. La gamma completa di SPORTEC™ M9 RR prevede, al momento, 2 misure anteriori e 7 posteriori.



Misure Anteriori:

110/70 ZR 17 M/C 54W TL

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

Misure Posteriori:

150/60 ZR 17 M/C 66W TL

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

180/60 ZR 17 M/C (75W) TL

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL

190/55 ZR 17 M/C (75W) TL

200/55 ZR 17 M/C (78W) TL

PIÙ SPORTIVO Il Roadtec 01 è uno pneumatico pensato per il turismo, ma per chi davanti al turismo ci mette la parola sport nasce il Roadtec 01 SE, declinazione leggermente più sportiva del Roadtec tradizionale. Il disegno battistrada di Roadtec 01 SE evolve quello del tradizionale nella direzione di una gomma più slick sulla spalla così da massimizzare il contatto con l’asfalto, offrendo maggior grip. Il nuovo pneumatico Metzeler eredita l’ultima evoluzione della mescola full-silica , così come il posteriore, caratterizzato anch’esso dagli intagli ridotti ma che adotta la tecnologia bimescola.

PER TRACK DAY Quando si cerca la prestazione, senza compromessi, una gomma slick è quello che fa al caso di ogni motociclista. Il divertimento viene però in parte compromesso dall’attenzione da dedicare a cavalletti, termocoperte e setting specifici alla ciclistica, specialmente quando non si ha un team di meccanici a propria disposizione. Metzeler, con il nuovo Racetec TD, viene in contro alle esigenze dei pistaioli amatori che vogliono fare a meno di queste preoccupazioni. Il nuovo pneumatico, infatti, non necessita di termocoperte e può inoltre essere invertito nel caso in cui il circuito dovesse essere particolarmente esigente con un lato della gomma. Le sue caratteristiche salienti sono la prestazione di punta, la costanza di rendimento anche dopo più sessioni, la versatilità a diversi asfalti e temperature operative e l’elevata resistenza all’abrasione.

Misure Anteriori:

120/70

Misure Posteriori:

180/55

190/55

200/55

AL POSTO DI TUTTI Come detto in apertura, Metzeler pensa a tutti, anche agli scooteristi. Il nuovo Roadtec Scooter faciliterà la vita dei possessori di scooter non solo su strada – ora vi spiego come – ma anche dal gommista in quanto andrà via via a sostituire le attuali proposte Metzeler presenti sul mercato. Il Roadtec Scooter, come si evince dal nome, ricalca le caratteristiche del quasi omonimo da moto ispirandosi a lui nel design del battistrada e nelle caratteristiche tecniche. Rispetto ai prodotti che andrà a sostituire, il nuovo Roadtec Scooter garantisce un maggiore livello di grip sia su superfici bagnate che su quelle a basso coefficiente di attrito, un range di utilizzo in grado di coprire uno spettro di temperature più ampio, ed una maneggevolezza superiore. Roadtec Scooter è caratterizzato da profili più arrotondati per aumentarne l’area d’impronta e da una struttura più rigida per sostenere il profilo e migliorare la maneggevolezza; tutti gli pneumatici, inoltre, sfruttano una tecnologia bimescola.