Pneumatici moto

Bridgestone presenta due nuovi pneumatici, uno per maxienduro e uno per moto da cross: Battlax Adventure Trail AT41 e Battlecross X31

Bridgestone annuncia il lancio di due nuovi pneumatici per moto. Si tratta del Battlax Adventure Trail AT41, dedicato alle maxienduro, e del Battlecross X31, gomma da motocross.

PER LE MAXIENDURO Bridgestone Battlax Adventure Trail AT41 è lo pnumatico dal look off-road che promette grandi prestazioni sull'asciutto, ma anche trazione, aderenza e frenata sul bagnato eccellenti, per viaggi sicuri e confortevoli in qualsiasi condizione atmosferica. Il nuovo disegno del Battlax Adventure Trail AT41 presenta un design ottimizzato delle scanalature per migliorare il drenaggio dell'acqua e offrire migliori prestazioni sul bagnato: questo è possibile grazie all'aumento del volume medio delle scanalature e alla loro migliore distribuzione nelle aree di contatto. La nuova forma a blocchi del pneumatico riduce l'usura parziale della spalla, mentre la costruzione ottimale della cintura con il nuovo disegno si fa garante di grande stabilità. La mescola touring del Bridgestone Battlax Adventure Trail AT41 – con il 3LC utilizzato per il posteriore – consente anche eccellenti prestazioni sia su bagnato che asciutto, ma anche in termini di resa chilometrica.

Il nuovo Bridgestone Battlax Adventure Trail AT41

VEDI ANCHE

DISPONIBILITÀ L'ultimo pneumatico adventure da strada di Bridgestone sarà disponibile da febbraio 2022 in 9 misure – 4 anteriori e 5 posteriori – tutte con marcatura M+S. Battlax Adventure Trail AT41 copre così la maggior parte delle moto nel segmento Adventure.

OFF-ROAD IL Battlecross X31, invece, è sviluppato e progettato utilizzando le più recenti tecnologie Bridgestone, al fine di raggiungere una velocità maggiore, con prestazioni in termini di trazione e aderenza sorprendenti, oltre a una maggiore stabilità e spettro di utilizzo. Per realizzarlo è stata applicata la tecnologia Castle Block di Bridgestone sui blocchi della spalla dell’anteriore e su tutti quelli del pneumatico posteriore: attraverso la parte convessa sui blocchi questa consente una maggiore capacità di trazione, grazie all’effetto uncino. La tecnologia offre inoltre un grip ottimale sui terreni scivolosi, una miglior l'aderenza anche su quelli irregolari, con l’ effetto uncino garante di maggiore tenuta in curva, nonché di una maggiore trazione su diversi tipi di terreno.

Bridgestone Battlecross X31

IL DISEGNO Le migliori prestazioni del Bridgestone Battlecross X31 in termini di trazione e l'ampliato spettro di utilizzo derivano anche dal nuovo disegno del battistrada, con un modello a blocchi asimmetrici a basso profilo. Dimensione e posizionamento delle scanalature sono stati ridefiniti e aumentano il contatto, migliorano la sensazione di mordente sui diversi terreni, l’aderenza e la trazione, per una stabilità ottimale. Le alette di raffreddamento sul fianco, infine, generano aria attraverso le sporgenze del fianco, garantendo la dispersione del calore sulla superficie del pneumatico, una minore usura e una prestazione costante a lungo termine. Bridgestone Battlecross X31 sarà disponibile in 6 misure nel primo trimestre del 2022.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/10/2021