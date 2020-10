GAMMA TOURING Bridgestone rinnova la sua gamma di pneumatici sport touring presentando i nuovi Battlax Sport Touring T32 e T32GT, i nuovi pneumatici mirano a migliorare le prestazioni su fondo bagnato, ridurre gli spazi di frenata e, nella variante GT, aumentare anche la resa chilometrica rispetto alla precedente generazioni.

ECCO COME Stando a quanto dichiara il produttore, tutto ciò è stato possibile lavorando sul disegno dello pneumatico e sulle mescole. Per migliorare il grip sul bagnato i nuovi T32 e T32GT si avvalgono della tecnologia Pulse Groove Pattern, che combina scanalature pulse-shaped con piccoli deflettori centrali per uniformare, ottimizzare e velocizzare il flusso d'acqua. Questo, a sua volta, aiuta a migliorare il drenaggio, ottimizzando così l'aderenza e riducendo lo slittamento dello pneumatico in condizioni difficili e di scarsa aderenza. L’incremento del rapporto vuoti/pieni combinato con l’ottimizzazione dell’angolazione dei solchi, la rigidità del pneumatico e un aumento del 13% della zona di contatto posteriore, garantiscono un’area di contatto maggiore e miglior aderenza – migliorando la guida e aumentando le prestazioni generali sul bagnato. Migliorano anche i tempi di frenata, circa del 7%.

LINEA GT Bridgestone, con il T32GT, ha pensato anche a crossover e sport touring di medio-grossa cilindrata, mediamente più pesanti di naked di pari cilindrata. Anche per loro la tecnologia Pulse Groove Pattern migliora il comportamento su fondo bagnato e in frenata, inoltre Bridgestone comunica che la durata del treno di gomme è migliorata del 10%.

PAROLA AL PRODUTTORE Sia lo Sport Touring T32, sia il T32GT, saranno in commercio a partire dall’inizio del 2021. Nico Thuy, Head of Motorcycle di Bridgestone EMIA, commenta positivamente i risultati raggiunti, ecco le sue parole: ''I pneumatici Battlax sport touring di nuova generazione, il T32 e il T32GT, sono il risultato di expertise tecniche e applicazioni tecnologiche che sono all’avanguardia nello sviluppo di pneumatici. Migliorando in modo significativo l’aderenza del pneumatico alla strada, già con il T31, abbiamo creato un pneumatico che offre prestazioni incredibili anche in condizioni difficili. Volevamo dare ai motociclisti più controllo e sicurezza sul bagnato e questo pneumatico soddisfa proprio questi requisiti. Siamo riusciti ad applicare questo per noi è un grande traguardo