Triumph: 1 milione di moto prodotte. Ecco la speciale Tiger 900 Rally Pro

Ultimamente Triumph ha sfoderato, una dopo l'altra, una serie di novità. Danilo ha provato ieri in Portogallo la Tiger Sport 660, nei giorni scorsi è stata svelata anche la nuova Tiger 1200 e solo un paio di settimane fa ho guidato la nuova Speed Triple 1200 RR. Oggi parliamo ancora di Triumph, ma per celebrare un grande traguardo della casa inglese, quello della milionesima moto prodotta, una speciale Tiger 900 Rally Pro.

LA MOTO Questa speciale Tiger 900 Rally Pro adotta una sofisticata livrea dedicata color argento e una grafica che celebra il traguardo di 1 milione di moto prodotte. La speciale moto sarà esposta alla Triumph's Factory Visitor Experience in una nuova apposita sezione creata per celebrare il traguardo dei 120 anni, che si compirà nel 2022.

LA STORIA La strada da percorrere per arrivare a 1 milione di moto prodotte è lunga e parte dalla primissima motocicletta Triumph di serie che fu messa in vendita al pubblico nell'aprile del 1902. L'era moderna di Triumph, poi, è iniziata nel 1990 con una gamma completamente nuova di motociclette progettate e costruite nella fabbrica all'avanguardia di Hinckley. Nei tre decenni successivi – arrivando ai giorni nostri – Triumph ha costruito e venduto più motociclette che in qualsiasi altro momento della sua storia attraverso una rete internazionale di oltre 700 concessionari in 57 paesi. E, nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni, gli ultimi 12 mesi sono stati i migliori di sempre, con oltre 75.000 moto immatricolate a livello globale, per 764 milioni di Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/12/2021