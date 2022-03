Nuova Triumph Tiger 1200, a breve la prova. Nel frattempo prezzi e versioni

Triumph è pronta a tornare ad avere un ruolo da protagonista all’interno del segmento delle maxi enduro di grossa cilindrata con la sua rinnovata Tiger 1200. Per lei arrivano gli stessi trattamenti benefici che hanno ridato slancio alla “sorellina” Tiger 900: nuovo design, meno peso, motore e ciclistica rivisti e una bella iniezione di tecnologia che non guasta mai. A breve andrò in Portogallo a provare l’intera gamma (eh già, la Tiger 1200 avrà molte sfaccettature) e vi descriverò nel dettaglio tutte le novità, nel frattempo facciamo chiarezza sui vari allestimenti, cosa portano in dote e quanto costano.

La Triumph Tiger 1200 negli allestimenti Rally Pro e Rally Explorer

La nuova Triumph Tiger 1200 2022, come già accade per la 900, si presenta in due declinazioni: per il turismo su strada ci sono le versioni GT con cerchio anteriore da 19”, mentre per gli amanti del fuoristrada c’è la Rally Pro con cerchi a raggi e anteriore da 21”. A queste 3 versioni se ne aggiungono altre due denominate Explorer: sono, di fatto, delle Rally Pro e GT Pro con un equipaggiamento più ricco, ma la differenza principale è il maxi serbatoio da 30 litri anziché i 20 litri standard.

LE PRO SONO PIÙ RICCHE Per le versioni Pro, oltre al TFT da 7 pollici con connettività e IMU a 6 assi, s’aggiungono cruise control, manopole riscaldabili, il quickshifter bidirezionale, l’Hill Hold Assist per fermarsi in salita e le luci full LED con funzione cornering, abbinate a una coppia di faretti LED ausiliari. Le versioni Pro, inoltre, hanno a disposizione altri riding mode: la personalizzabile Rider e la Off-Road standard (Off-Road Pro disponibile solo sulla Rally Pro).

Cinque diverse versioni portano a cinque diversi prezzi di listino, la maggior parte di questi al di sopra dei 20.000 euro, ma d’altronde le maxi enduro moderne sono tecnologiche come delle superbike o quasi… e sono pure il fenomeno del momento, fate due più due e capirete come mai i prezzi di listino sono elitari per le Tiger come per tutte le sue competitor (Ducati Multistrada, KTM 1290 Super Adventure, H-D Pan America e ovviamente R 1250 GS). Di seguito i vari prezzi di listino:

Tiger 1200 GT – 19.250 euro

Tiger 1200 GT Pro – 21.700 euro

Tiger 1200 Rally Pro – 22.700 euro

Tiger 1200 GT Explorer – 23.500 euro

Tiger 1200 Rally Explorer – 24.600 euro

Triumph Tiger 1200 Rally Pro

Come consuetudine il catalogo accessori è ricco di soluzioni pensate per i viaggi e non solo. Per le borse laterali ci sono tre opzioni (alluminio, rigide o morbide), non mancano poi le protezioni per forcellone, forcella e motore (divise in parte bassa e parte alta) oltre a differenti selle.