Triumph: tutte le novità (cromatiche) 2024

Triumph gioca d’anticipo sul 2024. In attesa dell’arrivo delle piccole Speed 400 e Scrambler 400 X, la Casa di Hinckley presenta alcune novità in vista della prossima stagione motociclistica. Le moto interessate sono Speed Triple 1200 RS, Triumph Tiger Sport 660 e 850, Rocket III GT e Trident 660, ecco come cambiano.

SPEED TRIPLE 1200 RS

Triumph Speed Triple RS 2024

La roadster inglese, che tanto ci ha convinto durante la prova in pista (ma anche in comparativa con le altre hypernaked) sarà disponibile come MY24 in tre diverse colorazioni, al fianco delle livree Matt Silver Ice e Sapphire Black arriverà l’appariscente Carnival Red.

TRIDENT 660

Triumph Trident 660 2024

Dalla top di gamma alla entry level della gamma roadster, anche per la piccola ma “piccante” Trident 660 (qui il suo “Cool Factor” secondo noi) arriva una nuova colorazione. Oltre a Silver Ice & Diablo Red e Matt Jet Black & Silver Ice e all’immancabile Sapphire Black arriva la nuova grafica Jet Black & Triumph Racing Yellow, caratterizzata dal grande logo Triumph sul serbatoio.

TIGER SPORT 850

Triumph Tiger 850 Sport 2024

Per la porta d’accesso al mondo delle Tiger destinate all’avventura (qui la sua prova) viene confermata la sportiva colorazione “two tone” Graphite & Diablo Red, a questa si aggiunge la più elegante Graphite & Jet Black.

TIGER SPORT 660

Triumph Tiger Sport 660 2024

La versatile e divertente Tiger Sport 660 sara’ disponibile in 3 colorazioni: nuove sono le varianti Snowdonia White & Jet Black e Jet Black & Graphite mentre viene confermata la Korosi Red &

Graphite.

ROCKET III

Triumph Rocket 3 R 2024

Tre le variant cromatiche disponibili per la più esagerata tra le power cruiser: Matt Silver Ice, Triumph Sapphire Black, ed il nuovo ed accattivante Sapphire Black & Carnival Red con dettagli Silver Ice. Per la più “turistica” GT (qui la prova) le livree disponibili sono l’elegante Sapphire Black metallizzato e la nuova e raffinate colorazione Sapphire Black & Carnival Red con dettagli Silver Ice prevista anche sulla R.