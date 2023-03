Triumph Speed Twin 1200: che stile e che gusto! La prova video

Classica da pieghe, non c'è modo migliore per definire la Triumph Speed Twin 1200. Prova, pregi e difetti in video

Dura la vita per chi oggi vuole una moto divertente da guidare ma allo stesso tempo stilosa, che non abbia le linee futuristiche e taglienti di una naked moderna; ma se vi dicessi che una moto che sa offrire il piacere di guida di una naked media unito all’intramontabile stile delle classiche c’è, mi credereste? La moto in questione si chiama Triumph Speed Twin 1200, dalla sua ha una dotazione di livello elevatissimo e tanto, anzi, tantissimo stile. Una figata di moto, o per dirla all’inglese una moto cool.

Triumph Speed Twin 1200 2023

La Triumph Speed Twin 1200 è di per sé una moto attentissima al look, stile british delle moto che furono con un tocco di contemporaneità che non guasta mai ma soprattutto tanta attenzione ai dettagli: specchietti bar end, i parafanghi e terminali di scarico in alluminio con finitura spazzolata, stesso trattamento anche per il tappo del serbatoio e strumentazione analogico/digitale, molto leggibile e ricca di informazioni, con quadranti che ricordano i cronografi sportivi più pregiati.

AGGHINDATA DA SERA Per l’occasione, però, Triumph ci ha fornito una moto impreziosita di ulteriori accessori ad alto tasso di pregio, come la sella piatta con impunture, il serbatoio del liquido freni con tappo lavorato, così come la cornice del faro anteriore, le luci multifunzione o gli stemmi con finitura satinata. Insomma, gli sguardi sono tutti per lei e per il suo abito da sera nero lucido.

Triumph Speed Twin 1200, tra gli accessori equipaggiati sulla moto in prova anche le luci multifunzione

1.200 VALIDI MOTIVI Conquistato lo sguardo, non resta che rapire il cuore e per farlo la Casa di Hinckley punta sul suo riuscitissimo bicilindrico parallelo frontemarcia High Torque da 1.200 cc. Un motore apprezzatissimo, che fa della coppia e sulla fluidità dell’erogazione i suoi punti di forza, ma che sulla carta non ha nulla da invidiare alle moderne naked medie: 100 CV a 7.250 giri/min e 112 Nm di coppia a 4.250 giri/min. Con l’ultimo aggiornamento, grazie all’alleggerimento delle masse rotanti, è più rapido nel prendere giri a tutto vantaggio del carattere sportivo, esaltato anche dal riding mode Sport (gli altri sono Road e Rain) più diretto nella risposta.

CLASSICA O SPORTIVA? Guardando la dotazione ciclistica viene quasi il dubbio che la Speed Twin 1200 abbia dei seri problemi di personalità, è una classica o una supersportiva? Gomme e freni appartengono decisamente alla seconda specie, Metzeler Racetec RR K3 e pinze freno Bremo M50 ad attacco radiale non sfigurerebbero nemmeno sull’altra Speed… la Triple. Anche la forcella Marzocchi USD da 43 mm, seppur non regolabile ha chiara indole sportiva, più “tradizionale” la coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico.

VEDI ANCHE

Triumph Speed Twin 1200, la potenza frenante non manca con le pinze Brembo M50

Anello di giunzione tra classica e roadster. Così Triumph descrive la sua Speed Twin e direi che non potrei che essere più d’accordo. Anche la posizione di guida non è quella solita delle classiche, qui si percepisce subito maggior dinamismo appena si sale in sella: il busto è eretto ma leggermente caricato in avanti quasi ad andare a cercare il manubrio largo e piatto. Anche le pedane sono posizionate in maniera centrale e leggermente rialzata, le ginocchia sono raccolte ma ciò non va a discapito dell’abitabilità, anche per chi supera il mio 1,74 m di statura e poi qualche centimetro lo si può guadagnare sfruttando la seduta piatta.

SNELLA La Triumph Speed Twin è snellissima in vita e questo, in accoppiata con la sella a 810 mm e alla frizione leggera e intuitiva nello stacco, aiuta ad entrare subito in confidenza con lei. In città si corre via senza particolari problemi, le sospensioni filtrano bene, non fanno miracoli, ma la taratura permette di passare indenni sulla maggior parte delle strade malandate mentre il motore, a bassa velocità, trotterella senza affanni e mette in mostra tutta la sua elasticità: terza, quarta o addirittura quinta marcia per lei non fa alcuna differenza, la schiena non le manca affatto. Si soffre un po’ il caldo, quello sì, con il freddo di questi periodi non è un grosso problema, ma quando si alzano le temperature la musica cambia, mentre per gli slalom tra le auto serve solo prendere bene le misure con l’ingombro degli specchietti. Triumph Speed Twin 1200

FUORI IL GINOCCHIO! In città cattura l’attenzione di chi la vede, ma soprattutto la sente passare (lo scarico di serie ha un sound sopraffino), ma è tra le curve che conquista chi sta in sella. Rispetto alla prima generazione di Speed Twin quella attuale è ancora più sportiva… e come tale va guidata. Non è la solita classica che si lascia guidare in punta di dita, o almeno non quando si decide di sfruttarne a pieno tutto il potenziale. L’avantreno è ancora più granitico che in passato, la forcella affonda poco e sostiene la potenza extra delle nuove pinze freno Brembo, ma nei cambi di direzione il peso extra va contrastato un po’ usando il corpo. Sul medio e veloce, invece, non si può che amare la nuova Speed Twin, precisa e con tanta fiducia trasmessa a centro curva, specialmente quando si riesce a fare andare in temperatura le sportivissime Metzeler Racetec RR.

Triumph Speed Twin 1200, le gomme di primo equipaggiamento sono molto sportive

CHE MOTORE Ma il vero protagonista è come sempre il bicilindrico. Anche in questo caso i numeri non mentono, la spinta è massiccia e costante dai 2.000 fino ai quasi 7.000 giri/min, qualsiasi sia la marcia inserita, poco dopo c’è solo il limitatore, meglio dunque cambiare rapporto azionando una frizione morbida come il burro e la leva del cambio. L’on-off è giusto accennato, un bel upgrade rispetto alla prima che ho guidato nel 2019 a tutto vantaggio del piacere di guida, il cool factor celato della modern classic inglese che gioca a fare la roadster.

Triumph Speed Twin 1200

La Triumph Speed Twin è disponibile in tre colorazioni: nera lucida come l’esemplare in prova, arancione o rossa. Il prezzo parte da 14.250 euro, ma come avete visto il catalogo accessori offre infinite possibilità di personalizzazione: selle, specchietti, manopole riscaldabili… c’è davvero di tutto. La protagonista del nostro Cool Factor con tutti i suoi accessori costa 15.390 euro.

Triumph Speed Twin 1200 Motore Bicilindrico parallelo “High Torque”, Euro 5 Cilindrata 1.200 cc Potenza 100 CV a 7.250 giri/min Coppia 112 Nm a 4.250 giri/min Peso 216 kg o.d.m Prezzo Da 14.295 euro