Triumph: le nuove Speed Twin 900 e Scrambler 900. Tutte le Modern Classic 2023

Alcuni giorni fa vi abbiamo mostrato le novità BMW Motorrad 2023 – con la R 1250 GS e non solo – ma oggi parliamo di Triumph. La Casa inglese aggiorna la gamma Modern Classic per il prossimo anno: Bonneville, Thruxton RS ma anche Speed Twin e Scrambler. I cambiamenti maggiori riguardano proprio queste ultime due: la Street Twin, infatti, cambia nome e diventa Speed Twin 900, mentre la Street Scrambler diventa Scrambler 900.

Triumph Speed Twin 900 2023

Quella che era la Triumph Street Twin nel 2023 diventa la Speed Twin 900. Oltre al nuovo nome sono 3 le colorazioni: si parte dal classico Jet Black, passando alla Matt Ironstone fino alla sofisticata novità Matt Silver Ice con accenti in giallo e argento. La nuova livrea prevede il serbatoio in Matt Silver Ice con relative grafiche a contrasto, pannelli Jet Black recanti il nuovo logo Speed Twin 900 logo, e parafanghi Jet Black.

Triumph Scrambler 900 2023

La Street Scrambler, invece, nel 2023 diventa Scrambler 900. Anche per lei 3 opzioni di colorazione: l’elegante Jet Black, il nuovo Carnival Red e Jet Black con nuove grafiche, e l’iconico Matt Khaki che celebra la tradizione britannica in campo offroad. La nuova opzione Carnival Red e Jet Black si concentra sul serbatoio e viene completata da parafanghi, fianchetti e protezioni telaio in classico Jet Black. Il nuovo schema Matt Khaki viene invece corredato dal Matt Jet Black su parafanghi, fianchetti e protezioni telaio.

Triumph Bonneville T100 2023

La Bonneville T100 verrà offerta nell’immancabile Jet Black, nella raffinata livrea Carnival Red e Fusion White oltre alla nuova rivisitazione del tipico schema cromatico risalente al 1959, l’affascinante Meriden Blue e Tangerine con dettagli del serbatoio rifiniti a mano.

Triumph Bonneville T120 2023

Anche la Bonneville T120 mantiene il classico Triumph Jet Black, ma ci sono anche il sofisticato Cordovan Red e Silver Ice e il nuovo Aegean Blue e Fusion White con dettagli dorati del serbatoio rifiniti a mano.

Triumph Bonneville T120 Black

Oltre alla livrea Jet Black la Triumph Bonneville T120 Black model year 2023 viene offerta nella sofisticata colorazione Sapphire Black e Matt Sapphire Black, con serbatoio dalla grafica sdoppiata e con dettagli in argento del serbatoio rifiniti a mano.

Triumph Speed Twin 1200 2023

La Speed Twin 1200 oltre al minimale Jet Black e allo sportivo Red Hopper, prevederà la nuova e brillante versione in Matt Baja Orange con grafiche a contrasto sul serbatoio realizzate in Storm Grey e Aluminium Silver.

Triumph Scrambler 1200 2023

Mentre la ''piccola'' Scrambler 900 cambia nome, le top di gamma Triumph 1200 XE e XC sono offerte in Sapphire Black, Matt Khaki Green e Matt Jet Black e nella livrea Carnival Red e Jet Black.

Triumph Bobber 1200 2023

Per la Triumph Bonneville Bobber 2023, oltre al Jet Black e al Matt Storm Grey e Matt Ironstone, anche una nuova colorazione: si tratta della Red Hopper.

Triumph Bonneville Speedmaster 2023

La raffinata Bonneville Speedmaster mantiene in gamma le colorazioni Jet Black e Sapphire Black/Fusion White mentre sia aggiunge una terza proposta, in Cordovan Red.

Triumph Thruxton RS 2023

La Thruxton RS, regina delle cafè racer, oltre al classico Jet Black per il 2023 viene offerta anche nel nuovo schema Competition Green e Silver Ice, con grafiche dorate per serbatoio e codino monoposto.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/07/2022