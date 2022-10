Auguri, 007! Ecco la Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition

Prosegue la collaborazione tra l’agente con licenza di uccidere, al secolo James Bond, e la casa britannica Triumph Motorcycles: dopo la Tiger 900 e la Scrambler 1200, la protagonista della nuova serie limitata Bond Edition è la splendida Speed Triple 1200 RR (qui la nostra prova).

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: dettagli color oro

COLORI DA 007 Realizzata per celebrare i 60 anni di 007, verrà prodotta in altrettante unità in tutto il mondo che, ne siamo certi, andranno a ruba in un battito di ciglia. La moto si distingue per la livrea in tre tonalità “bondiane”, Black, Granite Grey e Storm Grey, arricchita dal logo commemorativo “60 Years of Bond” posto ai lati del serbatoio. La numerazione all’interno della serie limitata è su una piastra montata al centro del manubrio, che riporta anche il logo ufficiale di James Bond.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: la piastra sul manubrio

NON MANCA PIÙ NESSUNO La fascia centrale del serbatoio riporta tutti i titoli dei venticinque film di Bond, nel loro carattere grafico originale: tra questi anche No Time To Die, la pellicola che ha segnato l’inizio della collaborazione tra 007 e Triumph. La semicarena è decorata con un motivo che richiama la canna di una pistola, e che riprende la celebre sequenza di apertura di ogni film. Da ultimo, troviamo alcune finiture dorate in vari punti della moto, che riprendono la colorazione delle forcelle Öhlins.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: il cupolino

CILIEGINE SULLA TORTA Per proteggere la moto in maniera adeguata e con il giusto stile, l’edizione Bond Collection contempla anche il telo coprimoto (per utilizzo indoor) con la firma di 007. Non ultima, ogni RR è accompagnata da un certificato di autenticità firmato a mano dal CEO di Triumph Motorcycles Nick Bloor.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: vista di 3/4 posteriore

CHE NUMERI! Motore, telaio e meccanica sono riprendono quelli della Speed Triple 1200 di serie: il tre cilindri da 1.160 cc eroga 180 CV a 10.750 giri e 125 Nm di coppia a 9.000. Le sospensioni sono elettroniche semi-attive Öhlins Smart EC 2.0, gli pneumatici sono i nuovi Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, mentre l’impianto frenante Brembo Stylema e le leve Brembo MCS derivano dalla roadster RS. Di serie la strumentazione TFT a colori da 5” con il sistema di connettività My Triumph (compatibile con iOS e Android), Cornering ABS e traction control disattivabile, cinque modalità di guida e controllo anti-wheelie.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: dettagli in fibra di carbonio

PREZZO E DISPONIBILITÀ L’esclusiva Speed Triple 1200 RR Bond Edition arriverà anche in Italia, con un prezzo di 24.995 euro (franco concessionario). Per provare ad accaparrarsene una è necessario rivolgersi al proprio concessionario Triumph di riferimento.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/10/2022