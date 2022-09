Triumph: con l'ingresso nel Mondiale Motocross due nuove moto: ecco quali

Triumph entrerà in MX2 nel 2024 e in MXGP nel 2025: con l'ingresso nel mondiale motocross arrivano due nuove moto, ecco quali

Quando lo scorso giugno Triumph ha acquisito Oset Bikes – azienda che produce moto elettriche per bambini – è arrivata la prima conferma. Ma che la Casa di Hinckley volesse entrare nel mondo delle ruote artigliate era noto già da tempo, altrimenti perché scomodare personaggi del calibro di Ricky Carmichael e Ivàn Cervantes? Ora, però, è ufficiale: nel 2024 Triumph debutterà nella classe MX2 e, dal 2025, nell'MXGP.

LE NOVITÀ A occuparsi di tutto sarà il Triumph Racing Team, struttura allestita in collaborazione con Thierry Chizat-Suzzoni, uno dei proprietari di squadre più esperti e di successo in questo sport. Sotto il nuovo banner Triumph Racing – che ora coprirà tutte le attività legate alle corse di Triumph, comprese Moto2 e Supersport – Vincent Bereni in qualità di Team Manager continuerà a guidare la squadra insieme a un team di grande esperienza. Ma con l'ingresso di Triumph in MX2 e MXGP quali moto dobbiamo aspettarci?

Carmicheal con la Triumph Tiger 1200 Rally Pro

LE MOTO Triumph schiererà due moto 250 cc a 4 tempi nella classe MX2 nel 2024 e un'altra moto nella classe 450 cc MXGP nel 2025. Sembra lecito aspettarsi quindi almeno 2 nuovi modelli per il pubblico – una 250 e una 450 – d'altra parte Triumph aveva annunciato l'arrivo dei primi modelli cross ed enduro proprio nel 2022. Secondo quanto ha lascianto intendere Ricky Carmicheal la gamma di modelli fuoristrada potrebbe andare oltre alle moto in gara nelle classi del Mondiale FIM Motocross: ''Fin dalle prime fasi dei prototipi sono rimasto davvero colpito da quanto fossero buone le prestazioni. Avendo testato gli sviluppi più recenti posso dire che hanno le capacità di vincere ai massimi livelli e personalmente credo che i motociclisti, dai professionisti ai dilettanti, nell'intera gamma di modelli fuoristrada, apprezzeranno molto ciò che è stato sviluppato!''. Il 2022 si avvia verso la conclusione e il palcoscenico di EICMA potrebbe essere perfetto per mostrare agli appassionati le prime novità off-road della Casa.

