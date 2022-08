Triumph Street Triple 2023: aumento di prestazioni in arrivo?

Triumph è fornitore unico dei propulsori Moto2 dal 2019, in questi tre anni i record sul giro e di velocità massima, precedentemente registrati dal 4 cilindri 600 cc di derivazione CBR600RR, sono stati frantumati, ma questo non è un buon motivo per interrompere lo sviluppo per la Casa di Hinckley, che durante lo scorso weekend di gara a Silverstone ha annunciato un upgrade alle prestazioni del suo “Triple” da 765 cc ereditato dalla naked Street Triple, una moto che da anni è un punto di riferimento della sua categoria, come ha dimostrato nella nostra comparativa (qui il link al video).

La Triumph Street Triple RS 765

PIÙ POTENZA, PIÙ SORPASSI Le modifiche verranno introdotte a partire dalla stagione di corse 2023 e punteranno a migliorare il comportamento del tre cilindri nella parte alta del contagiri, favorendo i sorpassi. L’intervento del limitatore verrà spostato 400 giri/min più in alto e i piloti avranno a disposizione del loro polso destro ulteriori 5 CV. Il risultato è stato ottenuto aumentando il rapporto di compressione con una nuova testata, valvole più lunghe e un nuovo profilo dell'albero a camme e molle delle valvole riviste. Per non andare a inficiare la proverbiale affidabilità del motore inglese i tecnici hanno rivisto pistoni, bielle e albero motore per far fronte alla maggiore pressione del pistone di 90 bar (precedentemente il valore era di 85 bar).

TRASPOSIZIONE STRADALE Queste novità faranno felici senza alcun dubbio i piloti della Moto2, sempre alla ricerca di maggiori prestazioni, ma potrebbero far felici anche i “normali” motociclisti. Pochi mesi fa, infatti, vi avevamo fatto vedere le prime foto spia della nuova Street Triple RS 2023, e non è da escludere che alcune di queste modifiche introdotte per il motore racing possano essere trasposte anche su quello stradale. Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma con le normative antinquinamento che tarpano sempre di più le performance dei motori termici un piccolo aiuto dal mondo delle corse permetterebbe alla Street Triple di rimanere al vertice del suo segmento… non ci resta che attendere una conferma da parte di Triumph.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/08/2022