Il tre cilindri della Triumph Street Triple 765 RS è strettamente imparentato con quello presente in Moto2. La naked media della Casa di Hinckley debutterà, sotto le vesti ''ufficiose'' di Daytona 765, nelle competizioni ufficiali per la prima volta dal suo esordio assoluto nel 2017.

UNA NAKED “VESTITA” Il team Dynavolt Triumph lancia il progetto racing grazie alla lunga esperienza con le Supersport. A portarla nel British Supersport saranno i piloti britannici Kyle Smith e Brandon Paasch, con l’obiettivo di mettere in mostra le prestazioni del motore a 3 cilindri da 765 cc e la competitività del telaio e della ciclistica. Il modello utilizzato come base è la Street Triple RS, una naked che si caratterizza per un ricco pacchetto di elettronica, ciclistica e il motore tre cilindri ricco di coppia che spinge forte a tutti i regimi.

SAVE THE DATE Il debutto in pista delle Dynavolt Triumph Street Triple 765 RS è previsto in occasione dei test ufficiali BSB a Silverstone il 28 e 29 Aprile 2021.