IL LORO TURNO Dopo la gamma Adventure e la Tiger 850 Sport, quella naked con la rivoluzionata Speed Triple 1200 RS e quella Bonneville, in casa Triumph è tempo di pensare alle curatissime – ma al contempo abilissime – Scrambler 1200. Ovviamente anche per XC e XE è arrivato l’aggiornamento alle norme antinquinamento Euro 5, ma non solo. Nessuno stravolgimento estetico o ciclistico, efficienza migliorata, problema calore parzialmente risolto e… Una serie limitata dedicata al leggendario Steve McQueen.

LE CONFERME Come vi dicevo estetica e ciclistica, già apprezzatissime sul model year 2019 (qui la prova), sono stati confermati anche sui modelli 2021. Le due versioni si differenziano per le sospensioni (forcella Showa e mono Öhlins, con maggior escursione per la versione XE, la lunghezza del forcellone e altri piccoli dettagli. In comune lo stile retrò, rimasto immutato e curatissimo nelle finiture. Di livello assoluto l’impianto frenante, con pinze Brembo M50 e pompa radiale MCS sulla XE, per entrambe pneumatici Metzeler Tourance ma anche più specifici Pirelli Scorpion STR. Nonostante il look vintage, le Scrambler 1200 sono moto decisamente moderne: strumentazione TFT a colori con blocchetti retroilluminati, 6 riding modes, compreso Off-Road Pro (XE), Cornering ABS ottimizzato e cornering traction control ottimizzato (XE), impianto di illuminazione full-LED con funzione DRL (luce diurna), oltre ad avviamento keyless, cruise control e presa di ricarica USB.

LE NOVITÀ Le novità stanno ovviamente nel motore che, nonostante il passaggio alla normativa Euro 5, non ha perso nulla in termini di prestazioni: il picco di coppia è di 110Nm a soli 4,500 giri, mentre la potenza massima di 90 CV viene erogata a 7,250 giri. Grazie a nuovi iniettori e sono migliorati sensibilmente anche i consumi, ma la notizia migliore è l’aggiornamento all’impianto di scarico. Il calore con una conformazione del sistema di scarico come quello della Scrambler 1200 sarà sempre un problema, ma con nuovi materiali e lo spostamento del catalizzatore, Triumph assicura di averne migliorato la dissipazione.

LA LIMITED EDITION DI MCQUEEN Ma la gamma 2021 prevede anche un’esclusiva ed emozionante edizione limitata dedicata alla star del cinema più iconica e celebrata per la sua genuina passione per le due ruote: la nuova Scrambler 1200 Steve McQueen Edition, costruita sulla base meccanica della Scrambler 1200 XE. A rendere unica questa serie limitata – prodotta in soli 1000 esemplari numerati per tutto il mondo – ci sono la livrea dedicata Competition Green con dettagli pinstriping dorati realizzati a mano, il logo Steve McQueen sul serbatoio e firma sulla pistra di fissaggio del manubrio, una serie di accessori forniti di serie e il certificato d’autenticità firmato dal dal CEO di Triumph Motorcycles, Nick Bloor, e da Chad McQueen, il figlio di Steve.

COLORI E PREZZI Le nuove Scrambler 1200 XC, XE e la Limited Edition Steve McQueen arriveranno nei concessionari Triumph a partire da giugno 2021. Per XC e XE da quest’anno saranno disponibili le medesime varianti cromatiche: Cobalt Blue con banda Jet Black, Matt Khaki Green con banda Jet Black, oppure Sapphire Black. Il listino attacca a 14.800 euro per la XC, servono 15.800 euro per la più fuoristradistica XE e 16.800 euro per l’evocativa Limited Edition.