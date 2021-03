ANCORA INSIEME Non si ferma, dopo 8 anni consecutivi, la partnership tra Triumph e The Distinguished Gentleman's Ride. La manifestazione, giunta ormai al 10° anno, ha visto eleganti motociclisti scendere in strada a bordo delle loro moto classiche allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca medica. E l'avventura prosegue anche nel 2021.

L'APPUNTAMENTO La data da cerchiare di rosso sul calendario è il 23 maggio. Dopo gli oltre 27.450.000 dollari raccolti in questi 10 anni, con 300.000 motociclisti che hanno contribuito alla causa, quest'anno ci si aspetta di superare quota 30 milioni. Tante incognite dal punto di vista dell'organizzazione, date le ristrettezze causa pandemia, ma laddove non fosse possibile o consigliabile, si prevede un raduno Covid-safe, con l'ormai consueto format Ride Solo Together – vale a dire, ognun per sé – utilizzato a settembre 2020.

TRIUMPH La casa di Hinckley, che sarà a fianco del DGR 2021, donerà 4 motociclette della famiglia Modern Classic ai 3 migliori fundraisers a livello globale e al vincitore della Gentlefolk Competition. Tra queste una spettacolare Thruxton RS realizzata per l’occasione – che sarà svelata prima dell'evento – e celebrativa del 10° Anniversario. Per prendere parte alla competizione e giocarsi la vittoria finale bisogna iscriversi su www.gentlemansride.com.

LA STORIA The Distinguished Gentleman’s Ride è nata nel 2012 in Australia, a Sydney, da un’idea di Mark Hawwa. Ispirato da una fotografia raffigurante un elegante motociclista in sella alla propria motocicletta vintage, Mark decide di creare una manifestazione a tema utile a combattere alcuni comuni stereotipi che dipingono negativamente i raduni motociclistici, anche e soprattutto attraverso la meccanica della raccolta fondi per finalità importanti come la ricerca scientifica in campo medico.