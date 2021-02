TANTE NOVITÀ Ciò che Triumph porta nella gamma Bonneville per il 2021 va ben oltre il semplice aggiornamento allo standard Euro 5: tante modifiche ai motori, alla ciclistica e non solo, con T100, T120, Street Twin, Speedmaster e Bobber che promettono netti miglioramenti. Scopriamo tutte le novità della gamma.

Se l'estetica di T120 e T120 Black è stata ulteriormente affinata, le novità più grandi riguardano il cuore, il propulsore, notevolmente alleggerito grazie a un nuovo albero motore, ma anche a frizione e contralberi migliorati, che hanno permesso di ridurre l'inerzia e fornire una risposta sull’acceleratore più immediata e reattiva. Tutto questo si traduce in 80 CV a 6.550 giri/min e 105 Nm di coppia massima fin dai 3500 giri/min, mentre il controllo di trazione è disinseribile: con l'arrivo dell'omologazione Euro 5, inoltre, il motore promette emissioni e consumi ridotti rispetto al modello precedente. L'intervallo di manutenzione è a quota 16.000 chilometri, per mantenere bassi i costi di gestione.

TECNOLOGIA T120 e T120 Black 2021 beneficiano del cruise control, ora di serie, mentre le modalità di guida sono state aggiornate: il pilota può scegliere tra le modalità di guida Rain e Road, ma non mancano la frizione a coppia assistita, che riduce l'affaticamento del pilota nel traffico intenso o nei viaggi più lunghi, l’immobilizer del motore incorporato nella chiave, una presa di ricarica USB nel sottosella e il cablaggio interno predisposto per il collegamento delle manopole riscaldate, optional. Il faro incorpora ora le luci diurne a LED.

LA CICLISTICA Tante novità anche sul fronte della ciclistica. T120 e T120 Black 2021, infatti, perdono 7 kg rispetto alla precedenti versioni. Il merito è anche dei nuovi cerchi in alluminio, 18'' X 2,75'' all'anteriore e 17'' X 4,25'' al posteriore, che offrono una notevole riduzione delle masse non sospese e dell'inerzia, promettendo agilità e maneggevolezza superiori. Migliorato anche l'impianto frenante, con l'arrivo del freno anteriore Brembo: il doppio disco e pinze a 2 pistoncini lavora sotto la supervisione dell'ABS di ultima generazione.

L'entry level della famiglia Bonneville nel 2021 vede la potenza massima crescere di 10 CV rispetto alla generazione precedente e gira più in alto di 500 giri/min: la T100 vanta ora 65 CV a 7.400 giri/min, mentre la coppia è di 80 Nm a 3750 giri/min, con l'80% di questa disponibile dai 2000 ai 7000 giri/min. Grazie all'albero motore con inerzia ridotta, ai contralberi più leggeri, al coperchio frizione più sottile e al coperchio distribuzione in magnesio, il motore della nuova T100 è anche notevolmente più leggero rispetto al precedente, facendo segnare una riduzione di peso di 4 kg. Anche per la T100 intervalli di manutenzione a quota 16.000 km e, a differenza della sorella maggiore T120, la possibilità di essere depotenziata per essere guidata con patente A2. Il traction control è anche qui disinseribile.

CICLISTICA E ALTRI PARTICOLARI Anche la T100 guadagna il freno anteriore Brembo: qui c'è un disco singolo, con pinza a 2 pistoncini, sul quale vigila l'ABS di ultima generazione. Nuova la forcella, con cartucce evolute, mentre al posteriore troviamo un doppio ammortizzatore. Non mancano, infine, i classici cerchi a 32 raggi. Come sulla T120 ci sono la frizione a coppia assistita per ridurre la fatica durante la guida e, sotto la sella – posta a 790 mm di altezza – trova spazio una presa USB. La strumentazione è stata riprogettata con nuovi quadranti, mentre non mancano molteplici dettagli cromati e il fanalino posteriore a LED. La T100 2021 è disponibile in 3 colori classici: Lucerne Blue/Fusion White, Jet Black a tinta unita o nella combinazione Carnival Red e Fusion White.

Arriva l'Euro 5 anche per lui ma – giurano da Triumph – rimangono intatti carattere e reattività del bicilindrico: la nuova Street Twin ha una potenza di 65 CV a 7.500 giri/min e con una coppia massima di 80 Nm a 3.800 giri/min, entrambi gestiti per mano dell'acceleratore ride-by-wire. Intervallo di manutenzione a 16.000 km e, su richiesta, kit per patente A2. Arrivano sulla Street Twin nuovi cerchi in lega, una nuova sella più comoda – più spessa di 10 mm ma sempre a quota 765 mm da terra – nuove finiture e dettagli migliorati: il fanalino posteriore, per esempio, è a LED. Per quanto riguarda la ciclistica, ricalca quanto già visto sulla cugina T100: una forcella con nuove cartucce, un doppio ammortizzatore posteriore e un disco singolo Brembo. Non mancano ABS e traction control, quest'ultimo disinseribile, modalità di guida Rain e Road, e presa USB sottosella.

Ma la grande novità della Street Twin 2021 è la Gold Line, una versione in tiratura limitata a 1.000 esemplari, con dettagli oro dipinti a mano. Tutte le novità della versione standard, la colorazione Matt Sapphire Black con logo Triumph Heritage e la verniciatura realizzata a mano. Non manca, naturalmente, il certificato di autenticità con il numero di telaio della moto in oggetto.

Il cuore della Triumph Speedmaster, il bicilindrico High Torque da 1.200 cc, è stato rivisto: è stata ridotta l’inerzia e, grazie alla nuova messa a punto, l'erogazione di potenza e coppia è ora più piena e fluida, con un notevole aumento ai medi regimi, ma anche consumi ed emissioni ridotti. La potenza è di 78 CV a 6.100 giri/min, mentre la coppia massima è di ben 106 Nm a soli di 3.850 giri/min, con oltre il 90% di essa disponibile fino a 5.750 giri/min. La gestione del motore passa tramite l'acceleratore ride-by-wire di ultima generazione, gli evoluti riding mode Road e Rain e il traction control disinseribile.

CICLISTICA E DINTORNI La forcella Showa da 47 mm è abbinata al monoammortizzatore posteriore, regolabile nel precarico, mentre l'impianto frenante Brembo può contare su un doppio disco anteriore e l'ABS di ultima generazione. La sella della Speedmaster, a soli 705 mm da terra, rende questa moto una delle Triumph più facilmente accessibili. Per il 2021 è stata aggiunta una configurazione biposto ancora più confortevole: la sella del pilota ora ha un supporto lombare separato e un'imbottitura più spessa, così come quella del passeggero, che guadagna 11 mm rispetto alla generazione precedente. La configurazione della sella, infine, può essere facilmente cambiata tra doppia o singola: se si viaggia da soli è possibile montare un comodo portapacchi.

TECNOLOGIA E STRUMENTAZIONE Nuova la cornice del quadrante, che presenta un piccolo logo Bonneville e nuove grafiche, mentre il display LCD è gestito dall’intuitivo pulsante di scorrimento montato sul manubrio. Tutti i gruppi ottici, infine, sono a LED: faro, fanalino posteriore, indicatori di direzione e luce della targa.

Anche il motore della Bobber è stato aggiornato e, naturalmente, è ora conforme alla normativa Euro 5. Grazie a una riduzione dell'inerzia è più reattivo e la sua curva di coppia è più piena e fluida: la coppia massima è di 106 Nm a 4.000 giri/min, mentre la potenza massima è di 78 CV a 6.100 giri/min. Grazie al nuovo serbatoio da 12 litri cresce del 33% anche l'autonomia. Come per le altre moto della gamma Bonneville anche qui non mancano ride-by-wire e mappe Road e Rain, col traction control disinseribile.

CICLISTICA E NON SOLO Anche sulla Bobber la nuova forcella è una Showa da 47 mm, così come le pinze Brembo a 2 pistoncini che mordono il doppio disco anteriore, sul quale vigila l'ABS. Cambia anche la ruota anteriore, che ora è da 16'', come sulla Speedmaster. Aggiornata anche la strumentazione, che ora presenta una nuova cornice con logo Bonneville rifinita in metallo. Sul nuovo quadrante spiccano gli indici in argento traslucido e sono state aggiunte nuove spie, mentre il display multifunzione è gestito dal pulsante montato sul manubrio. La Bobber 2021 è disponibile nelle nuove colorazioni Matt Storm Grey/Matt Ironstone e Cordovan Red, oltre che nella classica opzione Jet Black.

La nuova gamma Bonneville sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla seconda metà di marzo. Ad attaccare il listino Triumph ci pensa la Street Twin, con un prezzo di 9.090 euro, seguita dalla Gold Line Edition a 9.690 euro. La Bonneville T100 è proposta a 11.100 euro, mentre T120 e T120 Black sono a quota 12.990 euro. Chiudono infine la gamma Speedmaster e Bobber, a quota 14.500 euro.

Per conoscere tutto delle nuove Scrambler 1200 XC e XE dovremo invece attendere il 13 aprile 2021, con la nuova Street Scrambler che sarà svelata il 20 aprile 2021.