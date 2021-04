TEMA SICUREZZA Fortunatamente la sicurezza dei motociclisti è un tema sempre più d’attualità, migliorano le dotazioni di sicurezza e non solo, anche la tecnologia, infatti, viene in aiuto. Triumph Motorcycles presenta Triumph SOS, il nuovo dispositivo di assistenza che aiuta il motociclista in caso di incidente, rilevando l’impatto e attivando automaticamente la catena dei soccorsi, nel minor tempo possibile.

UNA APP PER TUTTI Triumph SOS porta il nome del marchio britannico per eccellenza, ma l’app non è riservata ai soli possessori di Triumph. Infatti, i suoi servigi sono offerti con vantaggi a tutti i possessori di moto Made in Hinckley, ma può essere scaricata su smartphone iOS e Android e utilizzata in Regno Unito, in Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Ogni cliente Triumph può attivarla gratuitamente per i primi 3 mesi. Il costo dell’abbonamento mensile in Italia, senza alcun impegno a lungo termine al momento della sottoscrizione, sarà di € 4,99 in tutta Europa, e in caso di recesso si potrà disattivare il dispositivo senza alcune penale di cancellazione.

COME FUNZIONA Ma come funziona Triumph SOS? Dopo averla installata sul proprio telefono, e abilitata all’utilizzo dei sensori GSP e di movimento, l’app monitora il comportamento del veicolo e, in caso d’incidente, attiva la catena dei soccorsi avvisando il presidio più vicino, comunicando ad esempio direzione di marcia, informazioni sulla moto, informazioni mediche comunicate dal motociclista) alla centrale operativa.