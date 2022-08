Triumph Tiger 900 Rally Pro: la migliore in off-road? Il video

La Tiger 900 Rally Pro è davvero la migliore enduro stradale in fuoristrada? La domanda sorge spontanea dal momento che la moto di Hinckley ha dominato, con Ivan Cervantes, la Baja Aragón nella categoria Trail, destinata alle moto di serie. Ecco il video con alcune spettacolari azioni di gara.

GRANDE RISULTATO Nel nostro confronto tra le enduro stradali con cerchio da 21'' la Triumph ha convinto tutti su strada e in fuoristrada, grazie a un pacchetto davvero ottimo. Negli oltre 450 km della regione dell'Aragona, Cervantes ha concluso con un tempo complessivo di 6 ore, 13 minuti e 32 secondi, un'ora e 6 minuti più veloce del secondo classificato della categoria. Per lui e la Tiger 11° posto su 75 partecipanti, a soli 33 minuti e 50 secondi dal primo pilota, nonostante in corsa ci fossero alcuni dei piloti più competitivi sulla scena dei rally internazionali in sella alle loro moto da corsa. Un grande risultato per Cervantes e la Triumph Tiger 900 Rally Pro.

Ivan Cervantes: ''Siamo arrivati ​​alla Baja Aragón con un chiaro obiettivo, ovvero vincere la nuova categoria Trail con la Tiger 900 Rally Pro. Tuttavia, la nostra più grande ambizione era quella di finire il più in alto possibile nella classifica generale, dove le persone sono rimaste sbalordite dal ritmo che abbiamo preso con il Trail. Siamo orgogliosi di aver fatto un ottimo lavoro e credo che abbiamo dato molto di cui parlare a tutti. Questo dimostra ancora una volta che Triumph è qui nelle corse fuoristrada ed è qui per restare. Abbiamo scelto questa gara perché in futuro abbiamo in programma di venire qui con il progetto Enduro, e ovviamente abbiamo in programma di vincere! Sono molto felice di tornare a Baja Aragón dopo tanti anni e di tornare a casa come campione di categoria con la Triumph''.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/08/2022