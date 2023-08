Triumph: ritorna la Daytona? Forse sì, ma non come la immaginate

Daytona, un nome per nulla banale che spesso ha fatto lasciato il segno nei vari ambiti in cui veniva utilizzato: nel mondo degli orologi, in quello delle competizioni, sulle quattro ruote ma anche sulle due. La Triumph Daytona per anni è stata – seppur non supportata da un eguale successo a livello commerciale – la sportiva media per definizione. Precisa come una lama, agile e più “piena” nell’erogazione rispetto alle rivali da 600 cc a quattro cilindri. Con la crisi di questo segmento, però, anche mamma Triumph ha smesso di credere in lei, relegata a “semplice” serie limitata per celebrare la fornitura dei motori a tre cilindri per il campionato Moto2. Ma le cose potrebbero presto cambiare.

Triumph Daytona 765 Moto2 Limited Edition: gli step per arrivare alla serie limitata

NUOVA VITA I colleghi di RideApart hanno infatti pubblicato sulle loro pagine web una gallery fotografica e un video che mostrano una sportiva carenata in azione, vuoi vedere che gli inglesi hanno cambiato idea sul ritorno della Daytona? Cari nostalgici, tenete a freno le palpitazioni, purtroppo per voi guardando bene le immagini le notizie potrebbero essere un filino meno positive di quel che sembrano. Infatti, la moto in questione non sembra avere troppo in comune con la nuova – e stupenda –Street Triple 765 2023, ben maggiori le similitudini con la Trident 660. Ma non tutto è perduto, dunque andiamo con ordine e cerchiamo di capire a costa sta lavorando la Casa di Hinckley.

SPORTIVA STRADALE Partiamo da un presupposto, Daytona è il nome che da sempre si accosta alle sportive con semi manubri a marchio Triumph, ma non è detto che il marchio inglese decida di chiamare così il nuovo modello, lasciando l’amaro in bocca a chi ama alla follia (e ne chiede a gran voce il ritorno) la sua progenitrice. Vi ricordate il casino scatenato dai nostalgici della R7 OW2 quando scoprirono che la Casa di Iwata avrebbe introdotto una piccola bicilindrica da poco più di 70 CV? Ecco, la situazione potrebbe essere simile. Allora perché Triumph sta testando una moto sportiva stradale da poco più di 80 CV? La risposta è semplice: le sportive piacciono ancora, ma non estreme come una volta, almeno non per l’uso su strada. La più venduta in Europa è la Aprilia RS 660, colei che per prima ha intrapreso questo filone, con numeri ben maggiori anche rispetto ai “bombardoni” da 200 e più CV.

COSA CAMBIA, COSA RESTA? La piattaforma su cui si basa la nuova sportiva Triumph è senz’altro quella della Trident 660, che ha già dato vita anche a una variante turistica, la Tiger Sport 660. Dalle foto si può notare come ci sia tantissima condivisione di componenti con questi modelli: telaio, telaietto posteriore, forcellone, motore, scarico, faro posteriore e strumentazione sono i medesimi. Inediti la carenatura, anche se la colorazione “full black” non aiuta a capirne bene forme e volumi, i fari anteriori e la piastra di sterzo, con semi manubri posizionati sopra di essa, a rimarcarne la vocazione sì sportiva ma non estrema. I colleghi di Ride Apart tra le conferme inserivano anche l’impianto frenante, ma a ben vedere si sbagliano. Infatti, al posto delle pinze assiali Nissin si può notare come ai piedi della forcella ci siano una coppia di pinze ad attacco radiale. Sempre andando alla ricerca del dettaglio, andando a ispezionare le immagini che lasciano intravedere qualcosina del comparto sospensioni, si nota come la forcella sia priva di regolazioni (un peccato se così dovesse essere il modello definitivo) e anche il mono ammortizzatore non sembrerebbe essere così raffinato.

PREZZO E DATA D’ARRIVO Non essendoci stata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Triumph è impossibile stabilire con precisione quando arriverà e quanto costerà questa nuova sportiva stradale, ma un po’ di supposizioni non fanno male a nessuno. Guardando lo stato d’avanzamento della moto non c’è da sorprendersi che possa essere una delle attese novità 2024. E ora il prezzo, la Trident 660 ha un prezzo di listino di 8.395 euro, la Tiger Sport 660 costa 1.100 euro in più, è molto probabile che il prezzo sarà più vicino a quello della crossover che non a quello della naked, ma per saperne di più dovremo aspettare ancora un po’, magari entro EICMA 2023 i dubbi verranno dipanati.

Fonte: RideApart



Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/08/2023