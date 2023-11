Scacco matto KTM: il miglior rapporto peso-potenza è della nuova Triumph TF 250-X

L’attesa degli appassionati, oggi, può dirsi finita: la Triumph TF 250-X è qui e, seppur sia la prima MX della Casa britannica, ha l’obiettivo di essere la migliore. Triumph, rivolgendosi a campioni come Ricky Carmichael e Ivan Cervantes per sviluppare questo progetto, non lascia spazio a dubbi sul DNA racing che vanta la nuova TF 250-X. Finalmente sappiamo tutti i dettagli su di lei: vediamoli!

Triumph TF 250-X. Linee snelle ed essenziali

IL MIGLIOR RAPPORTO PESO-POTENZA É IL SUO Una linea molto snella ed essenziale che esibisce la sua leggerezza ancor prima di mettere mano alla scheda tecnica. Non si contraddistingue per sobrietà: il nero e il bianco si alternano a dettagli giallo fluo che, insieme alla componentistica di gran qualità, difficilmente passeranno inosservati nel crossodromo. Un’estetica arrogante che, però, non riesce a far cadere in secondo piano la tecnica: il telaio in alluminio è sì molto resistente, ma anche leggero, contribuendo a contenere il peso in soli 104 kg in ordine di marcia e, insieme al motore monocilindrico a 4 tempi da 250 cc con distribuzione DOHC, la TF 250-X vanta il miglior rapporto peso/potenza della categoria. La componentistica, dicevamo, è al top: sospensioni KYB con forcella AOS da 48 mm, piastre triple in alluminio forgiate e lavorate a macchina e un ammortizzatore posteriore piggyback a tre vie. L'impianto frenante Brembo è dotato di pinza anteriore flottante a doppio pistoncino da 24 mm, pinza posteriore flottante a pistoncino singolo da 26 mm e dischi Galfer (anteriore da 260 mm e posteriore da 220 mm). I cerchi in alluminio DirtStar serie 7000 e i mozzi in alluminio lavorato montano pneumatici Pirelli Scorpion MX32.

Triumph TF 250-X in piega ''selvaggia''

OPTIONAL PER LE GARE Tutte le raffinate componenti citate sono di serie ma, se necessitate di uno step in più per vincere nelle corse potete attingere dalla lista accessori da competizione: impianto di scarico completo Akrapovič in titanio, hole shot XTrig (che, abbassando il baricentro, riduce l’impennamento), modulo launch control Athena LC-GPA con controllo di trazione avanzato e indicatore LED della velocità del motore, modulo Wi-Fi MX Tune Pro (per gestire la messa a punto dell'elettronica del motore tramite App in tempo reale), sella a grip elevato e kit per sostituzione plastiche. Triumph, insomma, è nata per vincere: per farlo con lei dovrete aspettare primavera 2024 e staccare un assegno da 11.395 euro in concessionaria, oppure usufruire della piattaforma “Triumph First” che consente di accedere ad un processo di acquisto 100% digitale. Sarà anche disponibile un servizio online attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 per poter ordinare i ricambi direttamente dal tracciato di allenamento. TF 250-X, benvenuta!

Pubblicato da Alessandro Moro, 29/11/2023