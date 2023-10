Triumph: arrivano le nuove Tiger 900 2024! Ecco come cambiano

La nuova gamma Triumph Tiger 900 2024 cresce in prestazioni, tecnologia, comfort aggiornando anche l'estetica. Ecco come cambiano

Gli inglesi dicono “Rise the bar”, ovvero alzare l’asticella, secondo Triumph è proprio che è in grado di fare la rinnovata gamma Triumph Tiger 900 2024, con più potenza, coppia, tecnologia e comfort. Andiamo a scoprire nel dettaglio come cambiano le enduro stradali inglesi, quando arriveranno sul mercato e i loro prezzi.

Triumph Tiger GT e Rally Pro

Per prima cosa c’è da notare l’ottimizzazione dei modelli presenti in gamma, da 5 si passa a 3, con la porta d’accesso che diventa la Tiger 900 GT, alla quale si affiancano i modelli premium GT Pro e Rally Pro, rispettivamente più votate al confort su strada o all’uso in fuoristrada. Su tutta la gamma viene introdotto l’ultimo aggiornamento dell’inconfondibile motore a tre cilindri T-Plane, ovvero con scoppi irregolari. Grazie all’importante lavoro nella parte termica (con nuovi pistoni e nuovi alberi a camme), ma anche alle modifiche su aspirazione e scarico, la potenza massima passa da 95 a 108 CV a 9.500 giri/min, mentre il picco di coppia è di 90 Nm a 6.850 giri/min. Nonostante l’incremento di performance Triumph dichiara una riduzione delle emissioni e dei consumi del 9%, un dato non certo da sottovalutare, così come l’ottima autonomia di 425 km con un pieno da 20 litri di carburante.

FRIZIONE ASSISITITA E RIDING MODE Il cambio a 6 rapporti è elettronico di serie sulle versioni Pro, mentre per tutta la gamma è disponibile la frizione servoassistita, che aiuta a ridurre la fatica nell’uso cittadino o nei passaggi più tecnici della guida in off-road.

Triumph Tiger 900 Rally pro in azione

Anche dal punto di vista della ciclistica la nuova Tiger compie un ulteriore passo in avanti, dimostrandosi ancora una volta tra le proposte più interessanti del segmento d’appartenenza. Tutte le versioni condividono il telaio a traliccio in acciaio a cui viene imbullonato quello posteriore in alluminio, sulle versioni stradali i cerchi sono in lega in misura 19-17”, mentre per la versione Rally Pro il diametro della ruota anteriore cresce fino a 21”, con posteriore da 17 e pneumatici tubeless.

A OGNUNA LA SUA SOSPENSIONE La GT è dotata di forcella Marzocchi USD da 45 mm completamente regolabile e mono ammortizzatore con precarico e smorzamento in estensione regolabili manualmente; la più ricca GT Pro ha sospensioni semi attive, con forcella da 45 mm completamente regolabile e mono con precarico e smorzamento in estensione regolabili elettronicamente. Per entrambe l’escursione è buona anche per un uso in fuoristrada leggero con 180 mm per la ruota anteriore e 170 mm per quella posteriore. La versione Rally Pro gioca da sola, adottando forcella e mono marchiati Showa, davanti ci sono steli rovesciati da 45 mm completamente regolabili, mentre il mono ha precarico manuale e regolazione del freno idraulico in estensione. Molto valida l’escursione, 240 mm davanti e 230 dietro.

FRENATA MIGLIORATA L’impianto frenante della precedente generazione di Tiger 900 era già al vertice della categoria con pinze Brembo Stylema e pompa radiale, sulla nuova generazione l’innovazione vera è la frenata combinata, che va ad affiancarsi al nuovo ABS cornering evoluto per spazi di frenata ancora più contenuti. Per la Rally Pro, grazie al riding mode specifico è ancora possibile disinserire completamente l’ABS, soluzione consigliata agli esperti della guida in fuoristrada. Sempre in tema sicurezza, in caso di frenata repentina gli indicatori di direzione si attiveranno e comunicheranno a chi è nei dintorni la frenata d’emergenza.

Triumph, la nuova Tiger 900 GT Pro

Il display da ben 7 pollici è stata una tra le prime a introdurlo nel segmento, ora questo avrà finalmente grafiche più intuitive, viste già sulla gamma Speed Triple 1200, oltre a funzionalità completamente “sbloccate” per quanto riguarda la connettività. Il nuovo strumento vedrà inoltre l’introduzione di una presa USB-C per mantenere sempre carico lo smartphone o altri device.

RIDING MODE Grazie all'acceleratore ride-by-wire tutta la gamma Tiger 900 ha a disposizione oltre al cruise control diversi riding mode, da 4 sulla GT a 6 sulla Rally Pro: Road, Rain, Sport e Off-Road sono di serie, la GT Pro prevede la modalità aggiuntiva Rider Programmabile che consente la regolazione autonoma per adattarsi alle preferenze e allo stile di guida del pilota. La Rally Pro ha sei modalità grazie alla modalità Off-Road Pro extra che disabilita completamente l'ABS e il controllo della trazione per consentire di sfruttare appieno le capacità della Tiger 900 Rally Pro in fuoristrada. Le versioni Top di gamma aggiungono alla dotazione anche il sensore per il monitoraggio della pressione degli pneumatici ed entrambe le selle di pilota e passeggero riscaldabili.

Anche l’ergonomia della nuova generazione di Tiger è stata evoluta, a partire dalla sella, che è stata ridisegnata per un maggiore comfort sulle lunghe distanze pur mantenendo la facilità di movimento. Tutti i modelli sono dotati di regolazione di 20 mm per entrambi i modelli Pro, mentre il manubrio viene montato su un supporto ammortizzato, che ha lo scopo di migliorare il confort e ridurre le vibrazioni. Per la versione Rally Pro il manubrio è inedito, con l’estremità spostate indietro di 15 mm. Questa leggera riduzione della distanza migliora il comfort di seduta, incrementando anche il controllo e l'agilità in posizione eretta durante la guida fuoristrada, secondo Triumph. Confermato il parabrezza regolabile con cinque impostazioni su 50 mm di escursione.

Nuove Triumph Tiger 900 2024

Le nuove Triumph Tiger 900 2024 arriveranno nelle concessionarie del marchio inglese all’inizio del prossimo anno. I prezzi per il mercato italiano saranno i seguenti, Tiger 900 GT a partire da € 14,795, Tiger 900 GT Pro a partire da € 16,595, Tiger 900 Rally Pro a partire da € 17,495. La GT e la GT Pro sono disponibili in Snowdonia White, Graphite/ Sapphire Black, e Carnival Red/ Sapphire Black. La Rally Pro è disponibile in Carbon Black e Sapphire Black, con la possibilità di passare agli straordinari Ash Grey/ Intense Orange o Matt Khaki Green/ Matt Phantom Black.