Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X. Ora c'è anche il prezzo!

Per Triumph è tempo di nuove sfide, quella “polverosa” del motocross ma anche quella delle piccole cilindrate, porzione di mercato strategica per i numeri esagerati che si registrano in medio oriente. Alla Speed 400 e alla Scrambler 400 X il compito di riuscire nella sfida. Di loro vi abbiamo detto tutto nell’articolo di presentazione, potete recuperarlo a questo link, ma il prezzo era ancora un mistero… ora risolto.

Triumph: le nuove Speed 400 e Scrambler 400

QUANTO COSTANO I due nuovi modelli saranno disponibili presso la rete Triumph Motorcycles dal mese di gennaio 2024. Per la stradale Speed 400 il prezzo di listino franco concessionario è di 5.495 euro, per la Scrambler 400 X il prezzo è leggermente superiore, 6.195 euro.

LE DICHIARAZIONI Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “La risposta alla Speed 400 e alla Scrambler 400 X è stata fenomenale e sappiamo che i clienti di tutto il mondo aspettavano con impazienza il prezzo. Vogliamo rendere questi nuovi modelli quanto più accessibili e competitivi possibile, e speriamo che questi prezzi sorprendano ed entusiasmino i potenziali clienti in ogni mercato. Riteniamo di offrire un valore incredibile, sia in termini di prezzo di acquisto iniziale che di costo di possesso complessivo. Gli ordini stanno già arrivando ed entrambi i modelli arriveranno nei concessionari a partire dalla fine di gennaio. Siamo certi che un’intera nuova generazione di motociclisti potrà presto godere dello stile, della qualità e delle prestazioni entusiasmanti di Triumph Motorcycles”.