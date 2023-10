Triumph Scrambler 1200, nel 2024 tante novità e un nuovo modello

Triumph aggiorna nei contenuti e nelle specifiche tecniche la sua top di gamma Scrambler 1200 XE. In contemporanea presenta la nuova Scrambler 1200 X che sostituisce la versione XC e si propone di essere più accessibile sia nelle dimensioni che nel prezzo.

Triumph Scrambler 1200 X e Scrambler 1200 XE 2024

“Scrambler” è un progetto che Triumph porta avanti dal 2006 e da allora tutti i nuovi modelli hanno preservato gli stessi elementi stilistici. Le nuove Scrambler 1200 non fanno eccezione: dalla loro silhouette al caratteristico design del doppio terminale di scarico montato in posizione alta, fino al serbatoio del carburante, bicolore per la XE e tinta unita per la X. La Scrambler 1200 XE conferma le finiture di alto livello della versione precedente e introduce nuovi indicatori a LED dalla linea sottile e un nuovo fanale posteriore a LED compatto. Migliorano, inoltre, le funzionalità turistiche con l’introduzione di un parabrezza alto disponibile tra gli optional e un pratico sistema di trasporto bagagli con opzioni accessorie per borsa posteriore. La XE è dotata di strumentazione TFT a colori dotata di connettività.

COSA CAMBIA Gli aggiornamenti alla componentistica si presentano come le maggiori novità sulla Scrambler 1200 XE: le pinze radiali monoblocco Brembo Stylema sono ora di ultima generazione, aggiornate con doppi dischi flottanti da 320 mm e pinza Nissin a pistoncino singolo al posteriore da 255mm. La forcella a steli rovesciati Marzocchi da 45 mm con 250mm di escursione completamente regolabile è stata ottimizzata nella taratura, così come gli ammortizzatori posteriori a doppia molla. Ma la ciclistica non è l'unica novità, anche il motoremotore bicilindrico Bonneville da 1.200cc, con la sua messa a punto da Scrambler ricca di coppia, ha un nuovo corpo farfallato singolo da 50 mm e collettori di scarico rivisti, che offrono stando a quanto dimostrano le curve di potenza e coppia una distribuzione più ampia della coppia attraverso la gamma di regimi dai 5.000 giri fino alla zona rossa del contagiri. La potenza massima arriva ora ad un minor numero di giri motore, raggiungendo 90 CV a 7.000 giri/min, con la coppia massima di 110 Nm raggiunta a 4.250 giri/min. Sulla XE le coperture di primo equipaggiamento sono le versatili Metzeler Karoo Street, perfette per l'uso on-off, calzate su cerchi a raggi in misura 21-17''.

Triumph presenta le nuove Scrambler 1200 X e Scrambler 1200 XE 2024

VEDI ANCHE

La nuova 1200 X punta sull’accessibilità, senza rinunciare a finiture curate e dotazione ricca. Accessibilità che passa anche dall'ergonomia. con un’altezza sella ridotta a 820mm da terra (ulteriormente riducibile a 795mm con l’optional della sella ribassata). La X, come la XE, vanta un pacchetto tecnologico avanzato (non disponibile sulla precedente Scrambler XC) che include il Cornering ABS e il Cornering Traction Control (quest'ultimo disinseribile), un display LCD/TFT, già visto sulla gamma 660, e la presenza di cinque riding mode: sport, road, rain, off-road e una mappa configurabile (la XE in più offre la mappatura Off-road Pro per consentire al pilota un controllo avanzato nei frangenti di guida in fuoristrada più impegnativi). Completano il pacchetto elettronico l’illuminazione completamente a LED, la ricarica supplementare USB e la predisposizione alla piattaforma di connettività My Triumph Connectivity.

CAMBIA LA CICLISTICA La versione d'accesso alla gamma Scrambler 1200 è spinta dallo stesso motore bicilindrico Bonneville da 1.200cc della top di gamma XE, i valori di potenza e coppia massima rimangono di conseguenza i medesimi, 90 CV a 7.000 giri/min e 110 Nm a 4.250 giri/min. A differenziarla dalla sorella maggiore è senza dubbio la dotazione ciclistica, sulla 1200 X sono differenti sia le sospensioni, sempre Marzocchi ma con setting ed escursione ottimizzate per la guida stradale, che l’impianto frenante, costituito da un doppio disco flottante da 310mm con pinze Nissin a due pistoncini ad attacco assiale. Anche la 1200 X ha pneumatici Metzeler: “Tourance” .

Triumph: le modern classic in azione

L’inedita Scrambler 1200 X sarà disponibile al prezzo di €14.995 f.c., mentre la più ricca 1200 XE uscirà a €16.595 f.c. Entrambi i modelli saranno in vendita a partire da Gennaio 2024, e sono già configurabili e ordinabili in concessionaria. Quello delle scrambler è un segmento piuttosto affollato, ma le rivali designate della la 1200 X e XE di Triumph sono poche, sia per cilindrata che per attitudine. Sicuramente la Ducati Scrambler 1100, più orientata all’utilizzo stradale con indole sportiva, e la Bmw R nineT Scrambler, più comoda e turistica, sono quelle che più ci si avvicinano.