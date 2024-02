Svelate le Triumph Tiger 1200 MY24: tutte le novità della gamma

A tre anni dal lancio la gamma Triumph Tiger 1200 si rinnova, introducendo una serie di affinamenti sui MY24. Il motore tre cilindri T-Plane di 1.160 cc eroga sempre 150 CV a 9.000 giri e una coppia di 130 Nm a 7.000 giri, ma ora è diventato più dolce nella risposta alle basse velocità per agevolare la guida in fuoristrada e le manovre a pieno carico, senza perdere il suo carattere grintoso nella guida sportiva.

Triumph Tiger 1200 GT Pro 2024, il motore

PIÙ COMODE E FACILI Ergonomia e comfort sono migliorati e si è ridotto lo sforzo necessario per muovere la moto nei tre assi. Parallelamente è stato introdotto di serie su tutte le versioni il sistema Active Preload Reduction, che riduce il precarico molla nelle fermate per abbassare la sella e consentire al pilota un appoggio a terra più rassicurante. Le versioni GT, pensate per un utilizzo più stradale, guadagnano poi comandi a pedale riposizionati che garantiscono maggiore luce a terra in piega e in gamma debuttano nuovi colori.

Triumph Tiger 1200 GT Pro 2024, 3/4 anteriore

LE VERSIONI Due i modelli proposti per la Triumph Tiger 1200 2024, GT e Rally, e per ciascuno di essi sono previsti i due livelli di allestimento Pro ed Explorer. Le Tiger GT sono pensate per la guida su asfalto, con cerchi in lega nell'accoppiata 19'' all'anteriore e 18'' al posteriore. La sella va da 850 a 870 mm da terra. Le Tiger Rally hanno invece cerchi a raggi calzati da gomme tubeless, con l'anteriore da 21 pollici; un riding mode aggiuntivo; sospensioni la cui corsa passa da 200 a 220 mm e una sella regolabile tra 875 e 895 mm da terra.

Triumph Tiger 1200 Rally Explorer 2024, trasmissione a cardano e cerchio a raggi

GLI ALLESTIMENTI Tra gli allestimenti Pro ed Explorer cambia l'equipaggiamento: più ricco nel secondo caso. Le Tiger Explorer hanno infatti protezioni più estese, sensori di pressione delle gomme di serie (TPMS) e radar posteriori per il monitoraggio dell'angolo cieco che le Pro non hanno. Ma soprattutto aumenta la capacità del serbatoio, che passa da 20 a 30 litri, per un'autonomia che cresce da 400 a 600 km circa.

Triumph Tiger 1200 GT Pro 2024, lo schermo TFT da 7 pollici

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE Le dotazioni che invece sono di serie su tutte le Triumph Tiger 1200 2024 sono sospensioni semiattive Showa, freni Brembo con pinze Stylema all'anteriore, Cruise Control, Quickshifter e manopole riscaldate. E ancora, sistema keyless, Hill Hold che semplifica le partenze in salita, schermo TFT da 7 pollici e piattaforma inerziale a 6 assi per ABS e Traction Control di tipo Cornering. A LED le luci, anche quelle di svolta. Le nuove Triumph Tiger 1200 MY24 saranno nelle concessionarie a partire da marzo, a prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2024