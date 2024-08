Triumph: Speed 400 e Scrambler 400 X avranno delle "sorelline"

Dopo il successo di Speed 400 e Scrambler 400 X – tra le Triumph più vendute del 2024, qui i dati – la gamma delle piccole monocilindriche Triumph potrebbe allargarsi prossimamente. A luglio le 400 sono entrate nella Top 30 delle moto più vendute in Italia – trovate qui la classifica completa – e la Casa inglese spera certamente di doppiare con i nuovi modelli che lancerà in futuro. Quali? Scopriamolo insieme.

LE NUOVE 400 Indagata numero uno è la Thruxton 400 – o Speed 400 RR? – avvistata a dicembre dello scorso anno. La piccola carenata dal gusto retrò si differenzia dalle altre sorelline già viste per il grosso cupolino, mentre diamo per scontato che motore, ciclistica ed elettronica restino gli stessi della Speed: il monocilindrico da 398 cc per 40 CV, i cerchi da 17'', così come luci a LED e tutto il resto. Ma sarà la sola? Non è detto, anche perché il mercato offre diverse moto in questo segmento con ruota da 21'' – vedasi Himalayan 450 e Cfmoto 450MT – e Triumph si è da poco lanciata con la moto da cross TF 250-X, il che fa pensare che possa esplorare il mondo offroad anche con una piccolina.

NON MANCA MOLTO Le piccole di Triumph, realizzate in collaborazione con l'indiana Bajaj, probabilmente faranno il loro ingresso prima nel mercato locale per poi arrivare anche in Europa. Il tempo stringe dal momento che mancano poco più di 2 mesi a EICMA – a proposito, le prevendite online sono scontate fino a settembre – palcoscenico di sicuro effetto per presentare le novità 2025, quindi ci aspettiamo di saperne di più molto presto...

