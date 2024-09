Il "Modern Classic" si esalta con le nuove Triumph Speed Twin 1200. Ecco tutte le novità

La tradizione di Triumph prosegue sotto il segno dell'heritage e della continua evoluzione dei suoi pezzi più iconici . Oggi arriva la nuova famiglia Speed ​​Twin 1200 declinata in versione standard ed RS. Due modelli nati sotto la stessa stella delle ''Modern Classic'' di Hinckley, che hanno il compito di continuare la tradizione della casa, ma aggiornando dettagli come qualità costruttiva e piacere di guida, per un equilibrio sempre più concreto ed efficace.

Nuova Triumph Speed Twin 1200: debutto nei concessionari a gennaio 2025

La nuova Speed ​​Twin 1200 si presenta sotto una veste ampiamente rinnovata , fermo restando le sue caratteristiche tecniche principali ovvero il telaio a traliccio in tubi e il mitico bicilindrico parallelo Bonneville 1200. In realtà, anche loro sono stati aggiornati, per esempio rispettivamente con quote ciclistiche appena differenti e una migliorata efficienza della parte termica per ottenere una manciata di cavalli aggiuntivi sempre ben accettati.

Triumph Speed Twin 1200: la versione standard in colore grigio alluminioPIÙ POTENZA DAL TWIN BONNEVILLE Il motore con manovellismo a 270° e albero motore a bassa inerzia ha una potenza massima superiore di 5 CV rispetto al modello precedente, quindi oggi arriviamo a 105 CV/7.750 giri per una coppia massima di 112 Nm/4.250 giri, numeri conditi dal classico e coinvolgente suono sprigionato dall'impianto di scarico. Ma continuiamo con lo stile, che oggi enfatizza il bilanciamento tra classico e moderno grazie a dettagli davvero azzeccati. Se le linee sono rimaste sostanzialmente invariate, adesso il design contemporaneo e sportivo è sottolineato dai tre nuovi colori rosso con finiture nere, grigio alluminio o bianco con finiture nere. Ma troviamo anche un inedito faro a LED oltre alla possibilità di personalizzare la moto con tantissimi optional come manubri, selle, protezioni e tanto altro, pescando dal ricchissimo catalogo degli optional.

Triumph Speed Twin 1200: il nuovo faro anteriore a LED delle bicilindriche inglesiCICLISTICA RIVISTA E OTTIMIZZATA Ma la Triumph Speed ​​Twin 1200 2024 è molto di più poiché si evolve dal punto di vista tecnico grazie a una ciclistica più attuale. Oggi il manubrio è più alto di 17,8 mm e più largo di 13,4 mm rispetto alla generazione precedente. Poi, davanti troviamo una forcella Marzocchi rovesciata con steli da 43 mm e dietro un doppio ammortizzatore idraulico Marzocchi con serbatoio separato. L'impianto frenante si evolve grazie al doppio disco anteriore da 320 mm con pinze ad attacco radiale e gli pneumatici di primo equipaggiamento sono dei Metzeler Sportec M9RR.

Triumph Speed Twin 1200: piacere di guida in salsa ''Modern Classic''L'ELETTRONICA SI EVOLVE Lato elettronica, la Speed ​​2024 si presenta ai nastri di partenza forte della sua piattaforma inerziale, con due riding mode, Road e Rain, sistema ABS cornering e Traction Control con una taratura ottimizzata per aumentare sicurezza e piacere di guida. Il quadro strumenti digitali è ricco di informazioni per il pilota, a cui si sommano la presa USB-C per la ricarica dello smartphone, la connettività Bluetooth e la navigazione turn-by-turn opzionale. La nuova Triumph Speed ​​Twin 120 arriverà dai concessionari a gennaio 2025 con un prezzo di listino che partirà da 14.995 euro.

La variante più sportiva Speed ​​Twin 1200 RS è la vera novità della gamma ed enfatizza il suo lato più affilato e dinamico grazie a colori diversi rispetto al modello standard, ma soprattutto dettagli, finiture e componenti di maggiore pregio e un'elettronica leggermente più raffinata. Infatti, le prestazioni del twin Bonneville di 1.200 cc rimangono le stesse, così come il telaio.

Triumph Speed Twin 1200: la sportiva RS è la novità della gamma 2025TI SENTI PIÙ PILOTA CHE SEMPLICE GUIDATORE Ma partiamo dalle sfumature di colore, che in questo caso sono due, arancione o nero con dettagli bianchi. Il serbatoio presenta forme snelle e scolpite, la sella con rivestimento scamosciato passa da 805 a 810 mm da terra, il manubrio è più basso di circa 1,6 cm, mentre le pedane sono più alte di 6,5 mm. Il tutto porta a una posizione del pilota più caricata in avanti in ossequio alla maggiore vocazione sportiva della RS rispetto alla 1200 standard.

Triumph Speed Twin 1200: la versione più sportiva RS in colore arancioneCOMPONENTISTICA DI MAGGIORE PREGIO Ma è sotto il profilo tecnico che la RS si sgancia dalla gemella. Infatti, davanti c'è una forcella rovesciata Marzocchi con steli da 43 mm completamente regolabile, mentre dietro troviamo un doppio ammortizzatore Öhlins RSU, anch'esso completamente regolabile. La Speed ​​Twin RS alza l'asticella anche i freni, con una coppia di pinze Brembo Stylema ad attacco radiale, che lavorano sempre su dischi da 320 mm di diametro (posteriore disco da 220 mm) e pneumatici più performanti come i Metzeler Racetec RR K3. Per dare maggiore sfogo alle velleità sportive della RS, l'elettronica aggiunge la mappa Sport oltre al cambio elettronico bidirezionale Triumph Shift Assist.

Triumph Speed Twin 1200: per la RS impianto frenante con pinze radiali Brembo StylemaIL CONTO FINALE SI ALZA UN PO', MA CI STA Il resto rimane sostanzialmente uguale, con fari full LED, quadro strumenti LCD/TFT, connettività Bluetooth , navigatore turn-by-turn e presa USB-C. Il catalogo accessori è ricchissimo e consente di personalizzare quasi a piacimento la moto inglese, che arriverà a gennaio 2025 e il cui prezzo di listino è stato fissato in 17.295 euro.

Motore 2 cilindri in linea, 1.200 cc, Euro 5 Potenza 105 CV a 7.750 giri/min Coppia 112 Nm a 4.250 giri/min Cambio a 6 rapporti (RS quickshifter up&down) Peso 216 kg o.d.m. Prezzo da 14.995 euro (RS da 17.295 euro)

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/09/2024