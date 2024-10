Nuova Triumph Trident 660 2025: più ricca, ma allo stesso prezzo

Triumph, dopo averci mostrato le nuove Speed Twin 1200, ha appena svelato la nuova Trident 660 2025, un importante aggiornamento ad una delle sue best seller che consente all’unico motore a tre cilindri della sua categoria di ottenere l’omologazione Euro 5+ e non solo. Infatti per la roadster inglese arrivano una bella dose di tecnologia in più e nuove colorazioni; immutato lo stile, ma d’altronde è proprio il suo aspetto uno dei suoi maggiori punti di forza. Ecco cosa cambia

Triumph Trident 660 2025: stesso design, nuovi colori e grafiche

Come detto il look della Trident non viene stravolto, il mix tra classico e moderno è uno degli aspetti che maggiormente ha colpito gli acquirenti, per una moto unica nel suo genere e distinguibile facilmente tra tante. La vera novità è il colore dell’abito indossato dalla Trident: Cosmic Yellow, Cobalt Blue e Diablo Red, ai quali si aggiungono dettagli in Sapphire Black e in bianco. È disponibile anche una combinazione in Jet Black.

MEGLIO RIFINITA In realtà qualche piccolo upgrade c’è, utile ad elevare la qualità percepita (o volendo essere cattivi, a migliorare qualche piccola caduta di stile). Sulla Trident 660 2025 arrivano una nuova piastra forcella e un pedale freno di nuova concezione, realizzati in alluminio forgiato

VEDI ANCHE

Triumph Trident 660 2025, il tre cilindri è omologato Euro 5+

Non viene stravolto il look, ma nemmeno la meccanica. Gli ingegneri di Triumph hanno lavorato per fare rientrare il motore a tre cilindri all’interno delle normative Euro 5+, confermando i valori di potenza e coppia (81 CV e 64 Nm di coppia massima, il 90% già disponibile a 3.600 giri), e aggiungendo una nuova modalità di guida Sport, pensata per offrire un’erogazione ancora più appuntita. Niente aumento di cavalleria in stile Daytona 660, interrogati a riguardo i tecnici Triumph hanno tenuto a sottolineare come le due moto abbiano “anime” diverse, più sportiva la carenata, più “all around” la naked. Trident che rimarrà ovviamente depotenziabile a 35 kW grazie all’apposito kit e dunque adatta ai possessori di patente A2.

FINE TUNING Per quanto riguarda telaio e ciclistica l’unica novità da segnalare è l’arrivo della forcella Showa SFF-BP Big Piston (prima SFF) con una nuova taratura che, stando al costruttore, riuscirà a garantire maggior confort di guida senza compromettere l’incredibile agilità ed efficacia della piccola roadster. Confermati il telaio in tubi d’acciaio, l’impianto frenante Nissin e gli pneumatici Michelin Road 5 di primo equipaggiamento. La moto pesa 190 kg in ordine di marcia, l’altezza sella si conferma a 805 mm di altezza dal suolo.

Triumph Trident 660 2025, con l'IMU i controlli elettronici sono sensibili all'angolo di piega

Posso confermare senza timore di smentita che il più grande upgrade sulla nuova Trident 660 è l’introduzione della piattaforma inerziale e dell’annessa tecnologia cornering per ABS e controllo di trazione, quasi un’esclusiva al momento all’interno del segmento. Così facendo gli aiuti alla guida saranno più precisi nell’intervento e si adatteranno ancora meglio ai vari riding mode (Rain, Road, Sport).

TUTTO DI SERIE Tecnologia che arriva abbondante sulla nuova Trident già di serie, infatti si aggiungono alla dotazione compresa nel prezzo il cambio elettronico bi-direzionale, il cruise control (prima nemmeno optional) e la connettività evoluta, ora compatibile anche con la navigazione Turn by Turn.

Triumph Trident 660 2025, confermata la posizione di guida, con sella a 805 mm da terra

Insomma, la nuova Trident 660 conferma quanto di buono visto fin ora e aggiunge una bella iniezione di tecnologia, stante così le cose sarebbe lecito aspettarsi un aumento di prezzo, giusto? Sbagliato, perché la nuova Trident 660 2025 sarà disponibile nelle concessionarie a partire da dicembre 2024 allo stesso prezzo della m.y 2024, ovvero 8.395 euro.