Triumph: Speed Twin RS in arrivo? Il video teaser

Lo scorso mese vi abbiamo aggiornato in merito al probabile arrivo di nuove moto nella gamma 400 di Triumph, una mossa quasi ovvia dal momento che Speed 400 e Scrambler 400 X hanno riscosso succeso tra il pubblico, come conferma la classifica delle moto più vendute in Italia lo scorso mese. Oggi, torniamo a parlare della Casa di Hinckley, restando nella gamma delle ''piccole'', quella delle Modern Classic...

NESSUN DUBBIO La Casa inglese sul suo sito non lascia spazio a molti dubbi: ''Scopri il piacere della guida sportiva combinato con un handling agile e dinamico e lo stile e il carattere senza tempo che solo Triumph sa offrire. Vuoi essere tra i primi a provare le ultime novità della nostra gamma Modern Classics?''. La gamma retrò di Triumph sembra pronta a lasciar andare la Thruxton RS: la Speed Twin RS sarà la nuova portabandiera?

UNA NUOVA RS E allora ecco che questa nuova Speed Twin RS fa intravedere, per esempio, una forcella con foderi color oro e un serbatoio del gas pressurizzato di uno dei due ammortizzatori. Sembra quasi possa trattarsi di un passaggio non solo di consegne, ma anche di contenuti, dalla Thruxton RS che va alla nuova Speed Twin RS che arriva. La nuova RS della gamma Modern Classic, insomma, alzerà l'asticella e lo farà a breve: il video teaser quasi certamente anticipa la presentazione di giorni, settimane al massimo. Restate connessi con noi, quindi, vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/09/2024