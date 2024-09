Mercato moto e scooter: la classifica con i più venduti ad agosto

Una piccola frenata quella del mercato moto nel mese di agosto. Con -2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le due ruote arrestano la corsa positiva che aveva contraddistinto anche l'ultimo mese, quello di luglio. In particolare sono scooter e ciclomotori a rallentare, mentre le moto continuano la crescita.

AGOSTO Sono 17.853 i veicoli messi sul mercato ad agosto, per un complessivo -2,58% rispetto ad agosto 2023. Scooter e ciclomotori sono in territorio negativo, con i primi che perdono il 4,04% e immatricolano 9.362 veicoli, mentre per i ''cinquantini'' il calo è del 18,43%, con sole 1.000 unità. Per fortuna a tenere botta e contenere il danno ci pensano le moto che crescono del 2% con 7.491 unità.

IL 2024 - Il quadro di questi primi 8 mesi del 2024, in realtà, resta positivo (+5,39% e 272.722 unità). Solo i ciclomotori, infatti, registrano -6,35%, per 12.759 mezzi da inizio anno. Le moto trainano le vendite con un +7,99% e 120.854 unità, mentre inseguono gli scooter che crescono del 4,41% con 139.109 veicoli venduti.

ELETTRICO Continua a faticare anche il mondo degli scooter a batterie. Per l'ottavo mese consecutivo, infatti, il mercato dei veicoli elettrici chiude in negativo: ad agosto -13,78% e 588 veicoli venduti. Meglio gli scooter, che realizzano lo stesso risultato di agosto 2023 (368 veicoli), mentre i ciclomotori scendono bruscamente con -32,75% e 191 unità. Il bilancio complessivo dei primi 8 mesi del 2024 fa registrare -22,09% e 7.264 nuovi mezzi su strada.

IL RITORNO DELLE ''PICCOLE'' Nella parte alta della classifica nessuno riesce ad arrestare l'avanzata di Benelli TRK 702 e 702X, con BMW R 1300 GS e Honda Africa Twin che inseguono, come lo scorso mese. Anche il 4° posto è confermato a Yamaha Tracer 9, ma ci sono novità dal 5°: Honda XL750 Transalp, infatti, insieme con una Yamaha MT-07 che non accusa il passare del tempo, scalzano Ducati Multistrada V4, ora al 7°. Una nota positiva per le ''piccole'' che occupano le posizioni seguenti: la prima è la Voge Valico DSX525, all'8° posto, ma al 16° c'è l'Himalayan e, al 18° e 19°, si giocano lo scettro di 125 più vendute la Voge Brivido 125R e la Keeway RKF 125. Sempre restando in tema di moto ''piccole'', molto bene anche le nuove Triumph 400, con Speed e Scambler X al 25° e 30° posto.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 5.486 2 BMW R 1300 GS Enduro 3.901 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.021 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.349 5 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.045 6 YAMAHA MT-07 Naked 2.045 7 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.974 8 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.957 9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.827 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.689 11 KAWASAKI Z 900 Naked 1.631 12 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.575 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.551 14 MOTO GUZZI V7 Naked 1.550 15 YAMAHA MT-09 Naked 1.324 16 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 1.167 17 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.127 18 VOGE BRIVIDO 125R Naked 1.114 19 KEEWAY RKF 125 Naked 1.107 20 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.106 21 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.106 22 HONDA NC 750 X Enduro 1.079 23 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.074 24 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.050 25 TRIUMPH SPEED 400 Naked 1.004 26 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 978 27 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 938 28 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 933 29 VOGE VALICO 900DSX Enduro 932 30 TRIUMPH SCRAMBLER 400X Naked 897 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

SCOOTER ''CONGELATI'' Mentre Honda SH125 supera il tetto delle 10.000 unità vendute da inizio anno, consolidando il dominio, nulla cambia nella Top 10 degli scooter: il podio è sempre della famiglia SH, con 150 e 350, al 4° posto il solito Kymco Agility 125 R16. Al 5° c'è il primo italiano, Piaggio Liberty 125, mentre al 6° resta Honda X-ADV, seguito da un'altro scooter di Pontedera, il Beverly 300. Ancora Honda con ADV350 all'8° posto, mentre al 9° entra il primo due ruote Yamaha, XMax 300, con Kymco che chiude la Top 10 con l'inossidabile People S 125.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 10.457 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.711 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 7.225 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 6.687 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 6.223 6 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.082 7 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 4.551 8 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 4.397 9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.282 10 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 4.197 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.722 12 YAMAHA TMAX Scooter 3.722 13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.614 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 3.549 15 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.501 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.412 17 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.722 18 HONDA FORZA 350 Scooter 2.608 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 2.334 20 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.628 21 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.623 22 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.583 23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.337 24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.275 25 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.150 26 HONDA FORZA 750 Scooter 1.097 27 VOGE SFIDA SR1 GT Scooter 966 28 VOGE SFIDA SR4 Scooter 946 29 YAMAHA NMAX 125 Scooter 937 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 929 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 03/09/2024