Royal Enfield Classic 350: ecco come cambia il model year 2025

La Classic 350 è pronta per aggiornarsi al model year 2025: scopriamo come cambia la moto più retrò della gamma 350 Royal Enfield

In questi giorni vi abbiamo mostrato una maxi enduro Royal Enfield, quella che potrebbe diventare la futura Himalayan 850, ma oggi torniamo a parlare della Casa indiana per una delle moto che l'ha resa celebre in Italia, la Classic 350. La moto dal gusto retrò della gamma 350, infatti, sembra pronta ad aggiornarsi al model year 2025...

NOVITÀ Sembra che la treemezzo Royal Enfield voglia rimanere fedele al suo nome, aggiornandosi quel tanto che basta, senza intaccare lo stile retrò. Secondo quanto riportato da Motorrad, la Classic 350 2025 cambierà luci e indicatori di direzione, convertendo le classiche lampadine in luci a LED, mentre la strumentazione beneficerà di un mini display con indicatore di marcia e, come optional, la navigazione Turn By Turn. Arriveranno inoltre leve regolabili e una presa USB-C sul lato sinistro del manubrio. Per il 2025 sono attese inoltre 11 livree.

La Classic 350 di Royal Enfield

VEDI ANCHE

CLASSICA Per il resto tutto sembrerebbe al suo posto: forcella a steli tradizionali, coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico e il monocilindrico da 349 cc per 20 CV e 27 Nm di coppia, col serbatoio da 13 litri al 90% che ferma il peso a 195 kg in ordine di marcia.

QUANDO E QUANTO La nuova Royal Enfield Classic 350 2025 sarà venduta in India già a settembre ma arriverà da noi con tutta probabilità nei primi mesi del 2025. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2024