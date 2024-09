QJ Motor SRT550SX: la nuova crossover dal prezzo super è arrivata

Dopo la custom SRV300 S e le crossover SVT 650X, SRT 700 X e 800 SX, QJ Motor annuncia l’arrivo sul mercato italiano della nuova SRT550SX, una crossover entry level che va a completare la gamma delle 550, le naked SRK, SRV e la sportiva SRK RS. Scopriamo tutte le caratteristiche della nuova moto.

QJ Motor SRT550SX: vista laterale

CARATTERISTICHE TECNICHE Dotata di un motore bicilindrico in linea con manovellismo di 180° da 554 cc raffreddato a liquido, la SRT550SX eroga 56 CV a 8.250 giri e 54Nm a 5.500 giri ed è dotata di serie del traction control di ultima generazione. Il telaio è un traliccio in acciaio mentre il comparto sospensioni si affida davanti a una forcella Marzocchi da 140 mm di escursione regolabile in precarico e in ritorno, dietro a un mono, anche'esso regolabile nel precarico e nel ritorno, che lavora con un forcellone di alluminio. I cerchi, da 19'' e 17'', calzano pneumatici 110/80 e 150/70, mentre l'impianto frenante con ABS è composto da dischi da 320 mm con pinze ad attacco radiale e un disco singolo da 260 mm. Il serbatoio della SRT550SX è da 20,5 litri, col peso della moto che è di 220 kg in ordine di marcia.

VEDI ANCHE

QJ Motor SRT550SX: 3/4 posteriore

DOTAZIONI Tra le dotazioni di serie di questa piccola crossover figuano il display TFT con Mirroring BT che permette di visualizzare il sistema di navigazione integrato nello smartphone, le luci full LED, il paramotore in alluminio, le protezioni laterali e i telaietti per il montaggio del set di borse dedicato alla SRT550SX. Le tre valigie, realizzate in lega di alluminio, hanno le cerniere di apertura/chiusura in acciaio Inox e gli interni sono foderati con un tessuto tecnico che assorbe gli urti a protezione degli oggetti contenuti. Il set, già in pronta consegna presso la rete QJ, è offerto come optional al prezzo di 990 euro.

ARRIVO E PREZZO La SRT550SX è in arrivo in questi giorni presso i concessionari ufficiali QJMotor con un prezzo franco concessionario di 5.290 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/09/2024