Triumph: un nuovo video teaser, cosa bolle in pentola?

Nuovo video sui canali social di Triumph: un modello 2025 è in arrivo e c'è un solo indizio. Scopriamo quando sarà svelato

Triumph ha iniziato a muovere i primi passi verso il 2025 nelle scorse settimane: prima le nuove Speed Twin 1200, poi la nuova Trident 660. Oggi siamo di nuovo a parlare della Casa inglese perché è spuntato poco fa un video che annuncia una novità... Scopriamo di che si tratta.

TOP SECRET Sulla novità 2025 c'è assoluto riserbo e si vede davvero poco. ''Ce l’avete chiesta voi. E noi vi abbiamo ascoltato.⁣ Coming soon.⁣ 22/10/2024'', recita la dicitura del video Triumph. Nel brevissimo filmato si vede giusto il serbatoio con su la scritta 800, il che indica ovviamente la cilindrata della moto, ma dice davvero poco sul modello. In tanti sperano ovviamente si tratti di una ''vera'' Daytona 800 con motore 3 cilindri, una sportiva pura che possa rivaleggiare con MV Agusta F3 800 nel mondiale Supersport. Nessun altro indizio, non resta che attendere il prossimo 22 ottobre per conoscere la verità...

Pubblicato da Michele Perrino, 10/10/2024