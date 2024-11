Triumph Rocket 3 Evel Knievel, la limited edition celebra lo stuntman statunitense

Per celebrare i 50 anni dalla esibizione dello stuntman americano Evel Knievel in sella a una Bonneville T120, Triumph lancia la nuova edizione limitata della Rocket 3. Disponibile (solo) nel 2025 e in 500 esemplari numerati, suddivisi tra le varianti di allestimento R e GT, la Triumph Rocket 3 Evel Knievel si fa notare per il design inedito, impreziosito dal serbatoio cromato ispirato all’iconica tuta bianca di Knievel, con dettagli a contrasto e sella in pelle con logo EK ricamato. Inoltre, le Rocket 3 R e GT Evel Knievel presentano una soluzione grafica dedicata all’atto dell’accensione del dashboard, una preziosa piastra nera e oro numerata individualmente e un logo con la firma di Evel Knievel.

Triumph Rocket 3 R Evel Knievel - Tre quarti anteriore

DUE ALLESTIMENTI Nello specifico, le Rocket 3 R e GT Storm Evel Knievel sono contraddistinte da un iconico schema di colori rosso, bianco e blu che riprende le stelle e strisce americane, con uno serbatoio cromato e una nuova grafica Evel Knievel sul parafango anteriore, con un’esclusiva combinazione di colori caratterizzata da accenti Pure White e pannelli a contrasto in Matt Sapphire Black su diversi elementi. La sella, realizzata in pelle pregiata, come anticipato, presenta la firma ricamata in oro di Evel Knievel.

Triumph Rocket 3 GT Evel Knievel - Serbatoio

ROCKET 3 RINNOVATA Parliamo, dunque, di una special edition che beneficia ovviamente di tutti i più recenti aggiornamenti della Triumph Rocket 3 (qui la prova di Danilo). Che oggi adotta un motore a 3 cilindri in linea con cilindrata pari a 2.458cc dalla potenza massima pari a 182 CV a 7.000 giri/min e 225 Nm, un telaio in alluminio e un pacchetto sospensioni formato da una forcella Showa a steli rovesciati da 47 mm regolabile e da un mono Showa al posteriore completamente regolabile. La sua dotazione si avvale, tra le altre cose, di ABS, controllo della trazione, frizione Torque Assist, ride-by-wire, sistema Hill Hold e quattro modalità di guida (Road, Rain, Sport e Rider).

Triumph Rocket 3 R Evel Knievel - Motore

ACCESSORI E PREZZI Per due modelli in edizione limitata, Triumph Rocket 3 Storm R e GT Evel Knievel, sono inoltre disponibili oltre 50 accessori originali Triumph, pensati per una maggiore personalizzazione. Le prime unità saranno disponibili a partire da marzo 2025 con prezzi da 28.395 euro per la R e da 29.195 euro per la GT. Inoltre, ciascun proprietario riceverà un libro da collezione (firmato dal CEO di Triumph, Nick Bloor) sulla storia di Evel Knievel e delle sue Triumph, numerato singolarmente sulla base della moto acquistata.



Pubblicato da Francesco Irace, 12/11/2024